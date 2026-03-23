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    首頁 > 政治

    修國安法反制中共滲透 陸委會：強化「數位空間」國安維護

    2026/03/23 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    中共四大手法對我國人進行吸納。（美聯社檔案照）

    中共四大手法對我國人進行吸納。（美聯社檔案照）

    為防堵中共對台統戰滲透，行政院擬定「國家安全法部分條文修正草案」，立法院內政委員會廿六日安排第二場的修法公聽會。陸委會送交立院的報告強調，本次修法旨在「接軌國際公約」、「補強法制漏洞」、「強化懲治力道」、「保障科技主權」，行政院提案版本可強化「網路數位空間」中，涉及國家安全部分之維護。

    四大手法對我國人進行吸納

    據國安局統計，二〇二四年因共諜案起訴人數計六十四人，是二〇二一年的三倍之多。滲透管道包含黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等五大管道，透由拉攏、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等四大手法，對我國人進行吸納，顯示中共積極在台灣內部有計畫的培植力量，藉以擴大共諜網絡，進一步取得我方重要機敏資訊。

    陸委會指出，現行法對於「發展組織」者定有處罰機制，惟對於「參與組織」者缺乏明確規範，行政院版提案增訂參與組織的不法行為態樣，可提前精準切斷滲透鏈。

    陸委會提到，當前國安已不再侷限於實體邊界。隨著數位技術、社群媒體與經濟滲透之交互作用，政府有必要補強民主防衛機制，避免境外敵對勢力利用網路便利性，在台灣境內進行分化與統戰，本次行政院提案版本可強化「網路數位空間」中涉及國家安全部分之維護。

    陸委會說明，本次修法目的之一在履行國際公約義務，透過增訂網路服務提供者的協力義務，建立「快速反應、依法下架」機制，防止敵對勢力利用台灣的言論自由來瓦解民主體制。

    陸委會強調，面對中共複合式壓迫與灰色地帶干擾，維護國家安全已非單一機關之責，更需全體國人與社會各界凝聚高度共識，共同支持法律制度的與時俱進。

    國安局報告強調，國家安全法修正草案，新增「參與組織」、「增訂中間人責任」、「鼓吹戰爭言論」等不法態樣，以及擴大喪失請領退休（職、伍）等配套措施，該局評認「確有助反制境外敵對勢力對我滲透攻堅」。

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