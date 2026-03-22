王滬寧見美學者艾利森強調核心利益》專家：川習會前 北京劃台灣議題底線

中國全國政協主席王滬寧（見圖）廿日在北京會見美國哈佛大學教授艾利森時表示，台灣議題是中國核心利益中的核心，而中美雙方應當加強對話溝通，妥善管控分歧。（中央社資料照）

日本首相高市早苗十九日在白宮和美國總統川普舉行峰會，兩人承諾維護台海和平及穩定，與此同時，中國官媒「新華社」報導，中國全國政協主席王滬寧廿日在北京會見美國哈佛大學教授艾利森時表示，台灣議題是中國核心利益中的核心，而中美雙方應當加強對話溝通，妥善管控分歧。學者分析，這場會面並非單純的學術交流，而是中國刻意對外釋放政策訊號的一種安排。

艾利森是國際關係概念「修昔底德陷阱」的提出者。「修昔底德陷阱」指當一個新興強國崛起並威脅現有霸權的國際地位時，雙方可能因恐懼、猜忌而爆發衝突的趨勢。外界常以此概念解讀中美關係。艾利森在會面時表示，「希望美中雙方妥善處理台灣等問題，確保兩國關係穩定發展，這也符合各國的期待」。

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中國刻意釋放政策訊號

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗表示，王滬寧與艾利森的談話，代表中國正持續把台灣議題往中美關係的最上層推進，要在川習會前明確劃出不可退讓的底線。

洪浦釗說，這並非單純對內宣示，而是希望讓相關訊號能被美方政策圈理解與接收，甚至進一步影響其政策判斷。換句話說，中國一方面強調對台政策立場的堅定性，另一方面仍希望中美關係維持在可控範圍之內，避免走向失序或誤判。

洪浦釗指出，如果對照同時間，川普與高市會面時強調，「承諾維護台灣海峽的和平與穩定」、「反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫的方式」，雖未直接點名中國，但實際上是以國際社會較能接受的方式，將台海問題放入區域安全與全球秩序的框架中。

洪浦釗分析，台海議題已不可能被視為是中國的內政問題，而是攸關國際安全與區域秩序的重要議題。中國在畫定紅線，美日則在強化規則。因此台灣不能只是被動承受外部論述，而必須展現自我防衛能力與決心，加速推動軍購預算案。

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