美印太國防工業會議 台灣派員參與

美國主導的區域聯盟「印太產業韌性夥伴」（PIPIR）日前以視訊方式召開第二屆年度全體大會，台灣獲邀以「顧問」（advisor）身分參與。國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，本次會議台灣獲邀參與，代表台美供應鏈合作將深化。圖為2025台北國際航太暨國防工業展。（資料照）

PIPIR日前召開視訊大會 台灣獲邀以「顧問」身分出席

美國主導的區域聯盟「印太產業韌性夥伴」（PIPIR）日前以視訊方式召開第二屆年度全體大會，台灣獲邀以「顧問」（advisor）身分參與。國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，台灣能以顧問身份參與，重要性已高於觀察員，且PIPIR強調排除中國的非紅供應鏈，台灣在其中也更有機會成為正式成員，對台灣與其他民主國家的國防供應鏈合作深具意義。

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蘇紫雲：台美供應鏈合作將深化

PIPIR旨在為印太地區建立武器與國防工業製造能力，美國於二〇二四年五月創立，盼藉此減少供應鏈風險，協助友盟國家生產、維護軍備。美國戰爭部廿日發布聲明指出，PIPIR成員國的軍備官員及政府高層官員十八日以視訊方式舉行全體大會，同時批准泰國、英國加入。

對於台灣是否出席十八日會議，根據中央社報導，戰爭部一名官員對此回應說，台灣以顧問身分出席，但目前不提供與會人員的更多細節。

國防部昨對此表示，國防部積極參與美國及民主陣營國防供應鏈，提升防衛韌性及強化印太地區供應鏈；有關會議內容，國防部沒有說明。

蘇紫雲指出，台灣雖未成為正式會員國，但以「顧問」角色參與，重要性已高於觀察員，對台灣與其他民主國家國防供應鏈合作深具意義。

蘇紫雲指出，今年PIPIR大會議程涵蓋桌上兵推，用意在於找出國防供應鏈合作可能面臨的潛在問題，交由各國政府解決，主軸正是加速全球國防供應的復甦，並建立印太國防工業基地（DIB），促進政府、產業、軍隊間的合作。台灣潛在重點為小型無人機、三十公厘機砲彈藥。

蘇紫雲指出，本次會議台灣獲邀參與，代表台美供應鏈合作將深化，現階段的探討在日本設立F100/F110引擎前沿維修中心可能性，及推進在南韓設立CH-47契努克T-55引擎維修中心等，用意都很清楚，是預估未來國防裝備增加，美國量能有限，且若組件全都運回美國維修相當耗時，就近修復更具效益。

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