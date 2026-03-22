不只總預算、財劃法 藍白也擋政院版國安法案

行政院提出「國安十三法」列為立法院本會期的優先法案，據了解，目前除軍審五法尚在行政院審查外，其他都已送到立法院，不過，行政院提出的國安法案，包括「兩岸條例」與「社會秩序維護法」至今仍遭藍白卡關。（資料照）

行政院提出「國安十三法」列為立法院本會期的優先法案，據了解，目前除軍審五法尚在行政院審查外，其他都已送到立法院，不過，行政院提出的國安法案，包括「兩岸條例」與「社會秩序維護法」至今仍遭藍白卡關，政院人士強調，面對當前統戰威脅，有足夠的法律工具才能夠抵禦分化。

在藍白十度阻擋後，行政院提出總規模八年一‧二五兆元的國防特別條例草案，本週將與國民黨版、民眾黨版併案審查。雖然如此，行政院提出今年度中央政府總預算案、財政收支劃分化至今尚未付委審查，就連國安法案也被阻擋。

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行政院本會期提出「國安十三法」優先法案，包括軍審五法，以及「國防特別條例草案」、「陸海空軍刑法」、「國家安全法」、「陸海空軍軍官士官服役條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」、「兩岸條例」、「社維法」、「陸海空軍刑法」等國安法案，均已於去年底前送交立法院審議。

政院人士強調，政府提出的國安十七項策略，是為團結國人，在面對當前的統戰威脅，有足夠的法律工具能夠抵禦分化，特別是近日甚至傳出有國軍遭到吸收的資訊，因此，阻斷外敵吸收管道，都是朝野必須團結一致的理由，也期待朝野都能夠充分支持。

該名人士指出，社維法修法草案多次遭藍白阻擋，最後無法付委排審，兩岸條例修法原已付委，但上會期結束前，藍白提「復議」卡在院會。

至於「兩岸條例」修正案，除規定立委赴中須經內政部聯審會許可外，民選公職人員赴中接觸中共黨政軍也應公開揭露，草案也增訂，曾任正副總統等職，不得參與中共黨政軍所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為，或出席倡議消滅或矮化中華民國主權的活動。

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