明審軍購 綠籲藍白：支持不打折政院版

軍購條例審查在即，民進黨團總召蔡其昌受訪表示，和平是台灣人民的共同期待，立法院要依國防部專業評估所提出的需求清單，逐項完成。（資料照）

盼在野黨尊重國防部專業規劃 「切勿玩兩面手法」

立法院外交及國防、財政委員會本週將聯席審查「國防特別條例草案」，藍綠皆動員迎戰。民進黨團強調，將以回歸民意和務實推動為原則，盼在野黨支持「不打折」的行政院版草案、切勿玩兩面手法；若對草案有歧見，將保留未達共識的條文送出委員會，繼續協商尋求最大公約數。

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未達共識條文 將送出委員會繼續協商

軍購條例審查在即，民進黨團總召蔡其昌受訪表示，和平是台灣人民的共同期待，立法院要依國防部專業評估所提出的需求清單，逐項完成；不論各黨所提內容為何，民進黨團都願意溝通、協商。

蔡其昌強調，誰在強化國防或增加風險，是否與對岸論述過於接近，人民皆有所判斷。在資訊發達的時代，都會反映在選舉結果，民進黨團將盡力推動、拿出善意溝通、放低姿態，盡可能達成守護台灣的基本條件。

針對朝野版本差異，外委會民進黨籍召委陳冠廷說，國民黨版僅規劃至二〇二八年，產能完全無法滿足在短期內全數交付，恐導致預算無法執行；民眾黨雖支持執行至二〇三三年，卻主張「一年一期」審議，大幅增加經濟與商業的不確定性。行政院版長達七年的戰略規劃，才符合武器產能與交付時效。

陳冠廷也提醒，在野黨草案缺乏對國內中科院委製及國防產業鏈的扶持，若無完善的後勤與自主生產能力，將缺乏穩固的防衛基石，盼在野黨尊重國防部專業規劃。若朝野仍有歧見，將保留未達成共識的條文送出委員會繼續協商。

對於台中市長盧秀燕訪美及國民黨立委柯志恩反映軍購民意，民進黨政策會執行長吳思瑤觀察，國民黨內對軍購有不同的路線，但無論是美方聲音或基層民意，希望在野黨立委能充分認知到，「支持軍購，是履行忠誠在野黨的憲法義務，為自己國家安全和人民負責，而非基於政治盤算、選票考量。」

吳思瑤呼籲，盼在野黨別玩兩面手法，軍購不應該被砍東砍西，安全防護將大打折扣。國民黨身為國會最大黨，應在審查中展現對國家的忠誠，別向國際社會釋放出錯誤的訊息。

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