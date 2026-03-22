美駐聯合國代表：中國扭曲2758決議 孤立台灣 美持續支持台灣 參與國際組織

美國駐聯合國代表瓦爾茲重申反對中國刻意扭曲聯大第2758號決議，企圖將台灣孤立於國際社會之外。（美聯社檔案照）

面對中國持續打壓我國國際空間，美國駐聯合國代表瓦爾茲廿日指出，持續支持台灣有意義參與國際組織，並重申反對中國刻意扭曲聯大第二七五八號決議，企圖將台灣孤立於國際社會之外。

外交部長林佳龍昨對此表示，美國對台灣的強力支持，彰顯台灣是國際社會負責任且具能力的重要夥伴；能讓台灣真正地參與世界，世界才有機會受益於台灣，這是全球諸多民主國家的共識與深切期盼。

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瓦爾茲：美強力反制中國企圖

瓦爾茲廿日在紐約聯合國總部美國代表團舉行的「聯合國之究責與改革」移地聽證中，回應眾院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾詢問時表示，持續支持台灣有意義地參與國際組織是美國駐聯合國代表團重要職責之一，台灣的專業能力與資源，尤其是在科技領域方面，在應對部分最關鍵的全球挑戰上，為世界帶來實質益處。

瓦爾茲也說，美國不會為那些在自由價值上持不同立場的夥伴發聲，例如美國反對中國刻意誤用並曲解聯大第二七五八號決議，這也是中國更廣泛地試圖將台灣孤立於國際社會之外之手段之一。對此，美國對此已展現強力、且希望是有效的反制。

林佳龍：台灣參與 世界受益

外交部長林佳龍表示，誠摯感謝瓦爾茲公開重申美方對台灣國際參與的支持，以及反對中國藉曲解聯大第二七五八號決議封鎖台灣。

林佳龍重申，聯大第二七五八號決議處理的是「中國代表權」問題，不是台灣主權歸屬問題，該決議更沒有一字提到台灣，也沒有任何國家可以引用該決議排除台灣參與聯合國體系及其他國際組織。

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