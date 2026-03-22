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    首頁 > 政治

    訪美圓滿落幕 盧：成果超乎預期

    2026/03/22 05:30 記者劉信德、蘇金鳳／綜合報導
    台中市長盧秀燕結束訪美行程，昨清晨抵達桃園機場。（記者劉信德攝）

    台中市長盧秀燕結束訪美行程，昨清晨抵達桃園機場。（記者劉信德攝）

    台中市長盧秀燕結束為期十一天的訪美行程，昨天清晨搭機返抵台灣。盧秀燕於桃園機場強調，美國為台灣長期盟友，此次出訪在美方與僑界協助下，行程雖緊湊但非常圓滿，整體成果更超乎預期，並有助於深化台美互信與合作。

    盧指出，此行主要有三大目標。城市交流方面，訪問包括西雅圖、波士頓、曼徹斯特、塔科馬及馬里蘭州，對城市交流發展具實質助益。僑務與經貿方面，她表示，此行關心僑胞並推動招商引資，並與北美洲台商會聯合總會簽署「三合一綠色通道」備忘錄，強化台中與海外台商的連結。

    深化台美互信與合作

    至於外界高度關注的強化與美方交流，盧秀燕表示，此行與美國國會、行政系統及智庫學者均有深入交流與對話，對於鞏固台美情誼、增進彼此理解與互信合作具有建設性意義。她也特別感謝美方的邀請與安排，讓整體訪問順利完成。

    盧秀燕最後表示，台中將持續與國際接軌，「讓台中走向國際、讓世界走進台灣」，希望有助於台中及台灣未來能夠更好。

    盧秀燕於美東時間十八日結束美東行程後，當天深夜飛抵美西，隔天先後拜會西雅圖與姐妹市塔可瑪兩位新上任的市長，雙方分享多項市政議題，隨後結束十一天訪美行程於昨天凌晨回國。

    此行為盧秀燕在市長任內第二度訪美，行前即強調「超越城市外交」，除城市交流與探訪僑胞外，也觸及台美關係、關稅及軍購等議題，並拜會華府政界人士及智庫學者。外界解讀她此行有更高的政治意涵。

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