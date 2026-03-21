民進黨苗市代提名登記 湯國環來自菲律賓

民主進步黨苗栗縣黨部今年鄉鎮市長及鄉鎮市民代表選舉黨內提名登記作業昨截止。六十歲的菲律賓新住民湯國環，來台定居卅八年，登記參選苗栗市第三選區市民代表。（湯國環提供）

民主進步黨苗栗縣黨部今年鄉鎮市長及鄉鎮市民代表選舉黨內提名登記作業昨截止，十八鄉鎮市長部分，此次暫無人完成登記，鄉鎮市代表有四人登記，其中六十歲的菲律賓新住民湯國環，來台定居卅八年，登記參選苗栗市第三選區市民代表；苗栗縣黨部指出，苗栗縣長期被視為民進黨艱困選區，但在地方經營上不退縮、不缺席，持續號召有志者投入基層，積極布局今年選戰的決心與行動力。

18鄉鎮市長 無人登記

民進黨苗栗縣黨部指出，十八鄉鎮市長部分，本次暫無人完成登記，後續將以整體選戰考量，積極尋覓適當人選，不排除以徵召等方式徵詢最強戰力投入選戰，攜手為苗栗打拚。

請繼續往下閱讀...

此次鄉鎮市民代表提名登記名單如下：公館鄉第一選區楊家樹、通霄鎮第一選區徐鈺婷、林芸嬅；苗栗市第三選區湯國環共四位黨員完成登記，下週將提報至縣黨部執行委員會進行資格審查，依黨內相關程序辦理後續提名作業。

此次登記名單中，楊家樹、徐鈺婷為現任代表，持續投入基層服務、爭取地方認同；林芸嬅則為縣議員翁杰服務處主任，具備扎實基層歷練與政策執行經驗，這次由幕僚轉戰前線，展現民進黨人才接棒、團隊作戰的整體戰力。

此外，湯國環來自菲律賓的新住民，廿二歲來台定居，取得台灣身分證，具菲律賓大學學歷，曾任英語教師及縣府移工翻譯，長期關注多元文化、新住民及勞工議題，盼以自身跨文化背景與基層服務經驗，為苗栗注入更多元、進步的公共參與能量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法