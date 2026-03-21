中共民族團結法 專家：朝向反獨逼統 隨時羅織罪名

中共日前通過「民族團結進步促進法」，學者示警，不表態支持統一可能被羅織罪名。（美聯社檔案照）

陸委會針對中共日前通過「民族團結進步促進法」舉行座談會，與會專家學者警告，中共從過去的「反獨促統」，將進一步朝向採取「反獨逼統」策略。在這種壓力下，台灣民眾維持現狀的空間恐被沒收，只要不表態支持統一，隨時可能被羅織罪名。

中共確立新統治基礎

陸委會昨透過新聞稿，說明會中發言重點。學者分析，這部法律是中國國家主席習近平在經濟與政治合法性動搖之際，為中國共產黨確立的新統治基礎。它將「促進民族團結」視為達成「中華民族偉大復興」的核心手冊，是一部從意識形態到實質建設的全方位操控工具。此次立法是將中共長期推行的「民族神話」法制化，促其只能接受中共史觀、文化觀、政治觀、社會觀，進而唯一服膺中共政權，凸顯自閉排他的「中國觀」。

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不表態支持統一恐獲罪

專家統計，該法全部共六十五條，出現「應當」義務的頻率高達五十三次，對象涵蓋各級政府、教育機構、宗教團體、企業甚至未成年父母。法律賦予極為綿密的法律責任，從行政處分、治安管理處罰到刑事責任。透過這部法律作為橋接，中共能將任何不配合的行為架接到既有的行政罰或刑法中進行處置。

專家說，此法在對台操作上採取「非統即獨」的邏輯。過去台獨有明確定義，現在則是「不支援統一、不認同共同體」即視為台獨。這是一種極度的規訓擴張，法律紅線變得極其模糊。中共從過去「反獨促統」，將進一步朝向採取「反獨逼統」策略。在這種壓力下，台灣民眾維持現狀的空間恐被沒收，只要不表態支持統一，隨時可能被羅織罪名。

兩岸互動迴旋空間縮小

學者示警，因法律明確要求黨政機關幹部、統戰組織等必須負起相關義務，因此未來中方各層級宥於促統壓力，在對台交流活動可能更加統戰化、任務化。不論是文化、宗教、學術或經濟等交流，不排除我方民眾都須先表明「支持統一」的立場，導致兩岸互動迴旋空間更加縮小。

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