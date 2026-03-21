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    首頁 > 政治

    中共狂砸2兆元維穩 國安官員：習近平走向更不理性更極端

    2026/03/21 05:30 記者陳昀／台北報導
    國安官員分析，中國在經濟持續下行之際，仍狂砸逾八兆的軍費與「維穩」預算，不顧民生、盲目擴張的行徑，顯示習正走向更不理性或更極端的方向。（路透檔案照）

    國安官員分析，中國在經濟持續下行之際，仍狂砸逾八兆的軍費與「維穩」預算，不顧民生、盲目擴張的行徑，顯示習正走向更不理性或更極端的方向。（路透檔案照）

    中共兩會日前落幕，國安官員分析，今年核心目標是為中共領導人習近平的延任造勢，確立國家發展總路線「定於習一尊」。值得警惕的是，中國在經濟持續下行之際，仍狂砸逾八兆的軍費與「維穩」預算，對台更意圖透過新推動的「民族團結進步促進法」將跨國鎮壓法制化，不顧民生、盲目擴張的行徑，顯示習正走向更不理性或更極端的方向。

    兩會為習第四任期造勢

    國安官員歸納四大觀察重點，首先是「鞏固核心地位與黨的領導」，中共從三中、四中全會到兩會，透過黨的系統定調國家未來五年的「十五五」施政方針，目的其實是替習近平的延任造勢，鞏固「一人定奪」的決策格局，今年所有官方文件頻繁出現「習核心」、「習思想」等稱呼，意在凸顯習的地位並未因軍中大清洗或經濟下行而受到挑戰。

    其次是「維穩高於經濟成長」。官員表示，中國今年雖號稱「開局之年」，卻首度將經濟成長率下修至四﹒五％至五％，打破絕不跌破五％的「政治緊身衣」；然而，軍費仍維持逾七％成長、達一﹒五至一﹒九兆人民幣（逾八兆台幣），凸顯中國在經濟低迷之際，仍以擴張作為核心，拿軍事當成對外叫價的籌碼，當中公安、武警「維穩」預算更突破二兆台幣。

    第三，國安官員指出，今年進一步修訂「中華人民共和國國務院組織法」，實質將國務院降級為「黨的執行機構」，總理的權力及相關體制被大幅降級。習近平前往解放軍代表團講話時，還特別拋出「不能有對黨懷有二心之人」、反覆強調「監管」，反映出習對軍方仍不放心，當前解放軍的首要目標已非「強軍」，反而是確保內部穩定與軍中「不能有不同想法」。

    最後是，對台政策也走向法律戰與極端化。國安官員示警，中共今年對台工作的重中之重，是「阻止美國對台系統性軍售」及「阻止台美供應鏈合作」。北京一面推動「以促進融合為目標」的統戰活動、誘拉台商「二次西進」，企圖切斷台灣與民主盟邦的連結；對外則持續發動法律戰，扭曲聯大二七五八號決議與「波茨坦宣言」，將破壞區域穩定的責任甩鍋給台灣政府。

    此外，據我國安單位情資，中共大規模軍中清洗仍在進行，且有向下穿透趨勢，已從原先的「將級」擴張到對「校級」展開新一波監管，鎖定裝備、採購與空軍系統，對聯合作戰指揮鏈的穩定運作帶來影響。

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