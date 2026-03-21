共機又擾台 國安官員：川習會延期 北京不演了

中國解放軍空軍二月廿八日起，突然大幅減緩台海襲擾近半個月，三月十四日卻無預警再度現蹤。圖為侵擾台灣防空識別區的殲十戰機。（歐新社檔案照）

原欲營造和平假象 削弱美方對台支持

中國解放軍空軍二月廿八日起，突然大幅減緩台海襲擾近半個月，三月十四日卻無預警再度現蹤。國安官員分析，中國原先想在「川習會」前營造「和平台海行為者」的形象，進而要求美方減少對台軍售，但隨著美軍轉往中東部署、北韓對日本海發射長程火箭，中國隨即嘗試在區域情勢有可乘之機時恢復施壓，衡量這個時間點的需求。

國安官員指出，二月廿八日到三月十三日共機擾台突然停止，只有零星西南空域的行動，原因眾說紛紜，一說是中國兩會期間的戰備有特殊樣態，也有人開玩笑說是因為中東戰事「怕沒有油」。不過，據我方掌握，期間中共解放軍仍照常演練，只是將飛行訓練轉往內陸空域、沒有飛來台灣；中國海警船對我離島的騷擾也沒有減少，反而是持續的。

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美軍轉往中東部署 中共恢復對台施壓

國安官員提及，北京近期同步透過學界在國際操作「美國降低對台軍售可換取中國許諾和平」的「大交易」主張，營造「放緩對台威脅」的假象，企圖換取美方減少對台支持，甚至朝向接受或默認其對台政治主張，目的在於削弱民主友盟對台灣強化國防的支持，進而實質控制台海及第一島鏈，開出中國的「戰略窗口」，動搖美國與友盟在太平洋的安全基礎。

值得關注的是，三月十四日共機擾台為何再度恢復？國安官員解析，在此時間點前後，印太區域的美軍陸續轉往中東部署，北韓也對日本海發射長程火箭，區域緊張升溫。在此背景下，中國也嘗試在國際情勢天秤有可乘之機時，對島鏈周邊施加壓力。

官員研判，中國原先想在「川習會」前，營造「和平台海行為者」的形象，以利會中觸及台灣議題時，要求美方在台灣安全強化上做出讓步；但隨著「川習會」延期及美軍調整印太部署，中國視情勢變動進行策略調整的意圖相當明顯。

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