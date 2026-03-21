「川高會」維護台海和平穩定 學者：我應主動對接美日能源供應鏈

美國總統川普與日本首相高市早苗於美東時間十九日在白宮舉行元首峰會，雙方會後發表「事實清單」，宣示將全面強化美日同盟，也重申台海和平穩定是全球繁榮不可或缺的要素。（路透）

美國總統川普與日本首相高市早苗於美東時間十九日在白宮舉行元首峰會，雙方會後發表「事實清單」，宣示將全面強化美日同盟，也重申台海和平穩定是全球繁榮不可或缺的要素，堅決反對任何企圖以武力片面改變現狀的行為。學者指出，這凸顯印太戰略主軸及美日安保同盟持續穩定，台灣應主動提出政策對接美日能源安全供應鏈。

林佳龍：持續與美日合作 維護現狀

針對美日雙方聲明重申致力於維護台海和平穩定，並反對任何武力脅迫改變現狀的企圖，外交部長林佳龍昨表達誠摯歡迎與感謝，他說，台灣作為防衛第一島鏈最重要的樞紐及全球經濟關鍵節點，將持續與美、日等理念相近國家強化合作，致力維護現狀，共同確保全球與台海的和平、穩定與繁榮。

請繼續往下閱讀...

王宏仁：可建構台日美能源供應體系

根據白宮公布的清單，高市早苗此行向美國送出「經濟大禮」，將啟動第二批對美投資。美日在能源安全合作上亦有重大突破，雙方達成共識將加速開發深海關鍵礦物，特別是日本南鳥島附近足以供應工業需求數百年的稀土泥。當代日本研究學會會長王宏仁昨受訪時說，受中東戰事影響，能源安全已成為美日合作的新主軸。他建議，相較於高度敏感的傳統軍事安全，台灣政府應從能源安全供應鏈切入，主動提出方案與美日對接，建構「台日美三方能源供應體系」。

在防務合作方面，清單證實美日將維持密切協調，延續二〇二五年度美軍「堤豐飛彈系統」部署至日本本土的成果，同時計畫將日本生產的「標準三型」（SM-3 Block IIA）防禦飛彈產量提升至四倍，並界定日本在提升「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM）產能中的角色，推進美日共同開發與共同生產，以實現強大的拒止防禦姿態。

對於外界傳言美國恐因中東事務減少印太部署，王宏仁分析，美日元首的會面展現同盟關係極度穩定，印太戰略合作主軸並未改變，美軍在印太地區的軍事能力未受影響。他也呼籲，台灣政府應公開聲明支持川普穩定荷姆茲海峽的行動，甚至提供援助共同對抗威權擴張。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法