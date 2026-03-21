美評估北京未計畫2027犯台 顧立雄：中共軍事擴張從未停歇

國防部長顧立雄昨表示，中共軍事的擴張行動從來沒有停歇過，即使中國的經濟成長率估算在五％以下，對岸還是以七％的幅度增長國防預算。（記者陳逸寬攝）

台灣須不斷累積防衛實力 提高中國攻台風險

美國國家情報總監辦公室前天公布報告，評估中國現階段沒有計畫在二〇二七年入侵台灣。國防部長顧立雄昨表示，中共軍事的擴張行動從來沒有停歇過，即使中國的經濟成長率估算在五％以下，對岸還是以七％的幅度增長國防預算；國防部的相應作為就是要不斷累積台灣的防衛實力，形成有效的嚇阻，提高中國攻台風險。

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美國國家情報總監辦公室（ODNI）前天公布「二〇二六美國情報社群年度威脅評估」報告指出，中國現階段未計畫在二〇二七年入侵台灣，但共軍持續制定軍事計畫及發展軍事能力，以便在獲得指示時能以武力達成統一目標。

不顧經濟下行 中共軍費持續攀升

顧立雄昨在立法院受訪表示，中共從來沒有放棄以武力併吞台灣，這很清楚，中共今年發布還要有七％的國防預算成長，即使它的經濟成長率已估算在五％以下，它還是以七％的幅度來進行增長，軍事擴張對台灣產生的威脅還是日漸嚴峻。

談及因應作為，顧立雄說，國防部就是要不斷累積台灣的防衛實力，形成有效的嚇阻，讓中國攻台計畫有很高的風險，讓中國感覺到「明天可能不是一個最好攻台的日子」，這就是台灣要不斷累積自我實力的理由。

媒體詢問，美方的報告是否會影響在野黨對美軍購的態度？顧立雄表示，台灣要不斷累積自我的防衛實力，因為目前沒有看到中國減緩軍力及國防預算的提升，也沒有看到任何中國船艦有離開台海周邊，可以看到共艦還是在進行「聯合戰備警巡」等行動，對台進行軍事騷擾。

陸委會：北京仍在準備併吞台灣

陸委會主委邱垂正也說，他們會參考國內外各式各樣的報告跟評估，不會一份報告就確定某些事，通常都是「做最壞打算、最好準備」。他說，中共對台威脅經常反映在他們的對台政策中，截至目前，他們仍然以消滅中華民國、併吞台灣做準備，包括軍機艦擾台、武力軍事準備等，從來沒有停止過。

邱垂正指出，中共政策還是體現在統一台灣、解決台灣問題，是完成歷史任務必然要求，威脅沒有鬆懈，還在加緊準備，台灣還是要積極強化自我防衛能量，跟友盟國家還是要深化合作，強化經濟、安全跟全社會防衛韌性，才能確保自身安全。

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