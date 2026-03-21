糗！李貞秀遞議程草案 「共四案」寫成「共識案」

民眾黨中配立委李貞秀上任後爭議不斷，20日上午再因遞交黨團議程草案鬧笑話，她原應填寫「共四案」，卻誤寫為「共識案」。（民進黨立法院黨團提供）

民眾黨中配立委李貞秀上任後爭議不斷，昨代表黨團遞交議程草案再鬧笑話，她將原應填寫「共四案」的表格誤寫為「共識案」，一度讓現場議事人員不明所以。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，這恐怕是立法院首度在議程遞案中出現「共識案」，這讓李貞秀毫無專業這件事，社會有了共識。

藍白譴責李柏毅、劉世芳 逕付二讀

李貞秀十六日首度在立法院質詢，由於李的立委身分有爭議，內政部長劉世芳及行政官員均未上台答詢。民進黨籍內政委員會召委李柏毅裁示，官員不必接受李貞秀質詢；李女只好面對空氣質詢五分鐘。民眾黨團昨於立法院會提出對李柏毅及劉世芳的譴責案，朝野進行表決，最終在藍白人數優勢下，出席的一〇九位立委中，有五十九位贊成、五十位反對，逕付二讀，交付朝野黨團協商。

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李柏毅質詢時表示，他堅持在法的立場上，對於有違法身分疑慮的女士，採取尊重的態度。「韓院長我尊重您的協商結論，我請這位女士上台，我也尊重行政院對所有法律的解讀，也尊重行政院官員包括劉世芳不必上台回應，兩個尊重換來絕情的送紀律委員會」。行政院長卓榮泰表示，「我們互相鼓勵，伸手不打笑臉人，繼續保持微笑」；李說，謝謝院長的鼓勵。

劉世芳受訪則說，她依照中華民國憲法依法行政，李貞秀從頭到尾都沒有告訴國人，她有沒有放棄雙重戶籍跟雙重國籍，也沒有否認她仍有中華人民共和國國籍這件事。她說，內政部認定李貞秀不具有立委資格，依立法院議事規範，行政官員不必接受一個沒有立委資格的質詢。

此外，昨院會議程出現小插曲，李貞秀代表黨團遞交議程草案卻鬧烏龍，原應註記「共四案」，卻誤寫為「共識案」，一度讓現場議事人員不明所以。吳思瑤還原，昨天早上李遞案時，助理在旁邊提醒她要填寫遞案「共四案」，但李貞秀對議事不熟悉，根本是外行，把「共四案」寫成「共識案」，直批這件事情讓大家看到李貞秀毫無專業這件事，社會有了共識。

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