接受本報「官我什麼事」專訪》談中選會人事 蔡其昌：善意沒用會被消磨

民進黨立法院黨團總召蔡其昌談及中選會人事表示，「善意沒用這件事，是會消磨的」。（記者陳怡伶攝）

民進黨政府推薦的中選會人選遭在野黨封殺，民進黨團總召蔡其昌接受本報「官我什麼事」專訪時表示，行政院在提名過程中已展現善意，但在野黨並未領情，「善意沒用這件事，是會消磨的」，執政團隊會採取別的方式，這是一定的；他也說，這件事最終會回歸民意，「中選會到底是誰在控制？」、「獨裁的到底是誰？」人民自然會思考。

立法院會十三日進行中選會人事同意權案投票，中選會主委被提名人游盈隆及藍白推薦的中選會委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等四人獲得同意；民進黨政府推薦的副主委被提名人胡博硯、委員被提名人黃文玲、陳宗義三人遭到否決。

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獨裁的到底是誰 人民會思考

蔡其昌說，中選會名單送入立法院時，他尚未接任總召，當時觀察人選便感受到行政院與總統賴清德所釋出的善意，名單中包含國民黨與民眾黨推薦的人選，這代表執政黨並未打算「一把抓」；雖然世界上不存在「絕對客觀、絕對中立」，但透過不同立場的聲音彼此制衡，反而能讓機構運作更接近相對客觀與中立。

蔡指出，經過黨內大鳴大放的討論，作成一致性的投票，這是民進黨團跟隨行政院所釋出的善意，很可惜的，這個善意在野黨並不領情，「善意沒用這件事，是會消磨的」，政黨競爭本來就是會消磨的，「當我一直釋出善意，對方沒有什麼好回應的時候，可能執政黨就會採取別的方式，這是一定的、這是互相的。」

蔡其昌強調，這件事最終要回到民意的判斷，除了民進黨支持者外，許多中間選民也會透過這次事件觀察政黨互動，例如同意權投票最後封殺民進黨的提名者，民眾自然會思考「中選會到底是誰在控制？」、「獨裁的到底是誰？」、「獨裁是民進黨嗎？還是你民眾黨跟國民黨？」

談及自前總召柯建銘手中接掌黨團，蔡其昌說，總召一職是「不容易做、甚至不大可能做得好」的工作，但黨內必須有人接棒；他以本屆世界棒球經典賽為喻，強調即便身為國會少數，也要打出一場「讓人民感動的球賽」，將透過強化黨內溝通與行政立法聯繫，以實質作為贏得民意。

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