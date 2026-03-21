吳思瑤：鄭麗文淪票房毒藥卻不自知

民進黨立委吳思瑤受訪（記者陳逸寬攝）

立法院外交委員會下週將審查朝野軍購特別條例草案，國民黨主席鄭麗文昨強調她與台中市長盧秀燕路線沒有分歧。民進黨團則指出，鄭麗文不僅藍營基層不挺，黨籍立委餐敘更有三分之一缺席，顯示鄭已淪為「票房毒藥」卻不自知。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪表示，鄭麗文稱「鄭習會」是加分、利多，但國民黨參選人與立委的舉動，非常直接地打了鄭的耳光，「鄭習會不會加分、而是扣分，恐怕不是利多，只是利空。」

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吳思瑤說，鄭麗文大動作邀請立委餐敘，但第一梯次有三分之一的國民黨立委不買帳，不願意跟鄭麗文見面餐敘；連一頓飯都不願意坐下來吃，就知道國民黨人們對鄭的觀感是非常直接的，就是不買帳、不認同。

吳直言，鄭麗文確實成了票房毒藥，只是她依舊不自知、不檢討，恐怕會持續為國民黨敗光票房。

民進黨團幹事長莊瑞雄則認為，中國對台是最大的風險及威脅，這是全民共識，國民黨從政者不可能不知道。一個政策是否受到歡迎，從黨內反應就可看出，鄭麗文目前的立場與國民黨傳統有所不同。

軍購條例方面，莊瑞雄認為，從國民黨立委黃健豪的言論，可看出盧秀燕偏向八一〇〇億元版本的軍購預算，與國民黨版的「三八〇〇＋N」方案差了一倍多。連國民黨內部都認為，提升國家安全與國防戰力、以及發展不對稱韌性，是不分黨派、基於國家需要。

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