盧軍購不同路線？ 鄭：一個政黨不應該一言堂

國民黨立院黨團昨午進行第二梯次與黨中央的餐敘，主席鄭麗文與會。（記者叢昌瑾攝）

台中市長盧秀燕訪美針對軍購等相關發言，被外界解讀與國民黨主席鄭麗文路線做區隔，鄭麗文昨接受廣播節目訪問時表示，「根本沒有這一回事」，並歸咎是民進黨見縫插針；當主持人追問是否與盧秀燕路線不同？她則說，一個政黨不應該一言堂，國民黨這麼大的一個政黨，大家對於事情難免會有不同的判斷，但這不代表政治路線的不同。

批民進黨見縫插針

鄭麗文表示，自她當選黨魁以來，外界一直努力見縫插針，並在黨內製造不同路線，也在藍白兩黨與兩岸之間見縫插針，很怕國民黨團結、藍白合作、兩岸和解，「這些事情對誰不好？看起來民進黨就是亂源」，她強調，民進黨有「鈔」能力，收買媒體、網路輿論，出動網軍側翼製造不實消息，所謂她與盧路線不同，「根本沒有這一回事」。

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鄭麗文指出，盧秀燕在訪美之前有來中央黨部看她，兩人做了很多溝通，盧也了解黨版軍購特別條例的內容，而且在規劃美國行程以及在美活動期間，國民黨駐美代表處都有全力協助與參與。

主持人追問，是否與盧秀燕路線不同？鄭麗文則說，她覺得一個政黨不該是一言堂，國民黨這麼大的政黨，大家對事情難免會有不同的判斷，基本大原則大家應該一致，但一些判斷難免會有差別，這不代表是政治路線的不同，外界卻刻意要把國民黨分成兩個路線，就像有些人問她親中或親美，她為何要做選擇，而且絕不會落入這樣的陷阱。

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