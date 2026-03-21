盧秀燕喊軍購如「買保險」須盡早

台中市長盧秀燕訪美，她感謝美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席巴拉特的接待。（取自臉書）

台中市長盧秀燕拜訪美國在台協會（AIT）華盛頓總部，除與AIT執行理事藍鶯見面外，廿日進一步曝光她另會晤美國國務院及戰爭部高級官員，談論各界關注的軍購議題；盧秀燕說，「台灣極度需要美國這樣的堅實盟友」，軍購如同「買保險」，在國家經濟能力許可的範圍內，「必須盡早落地並採購最精良、最有效的裝備」，以確保國防自衛能力。

台灣極度需要美國這堅實盟友

台灣對美軍購預算卡關立法院，引發美方高度關切，國民黨版雖傳出多種採購金額版本，最後僅拍板「三千八百億+N」，盧秀燕不只一次表達不挺黨中央版本，國民黨主席鄭麗文拋出「鄭習會」構想，盧秀燕訪美前卻特意釋出化解「疑美論」任務，外界熱議國民黨內出現親美、親中路線之爭。

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盧秀燕此行於華府表定拜會美國眾議院議員，未公開行程除會晤AIT執行理事藍鶯外，日前僅透露有「政府界的朋友」。至於是那些「政府界朋友」昨天曝光，她在藍鶯陪同下，先後會晤美國國務院及戰爭部高級官員，針對台美區域安全、更對國防預算等議題進行「深入實質交流」。

盧秀燕說，美國長達八十年來對台灣在軍事協防與外交上的支持，面對鄰近強權持續威脅，「台灣極度需要美國這樣的堅實盟友」，隨著烏克蘭與中東地區戰事頻傳，維持太平洋地區的穩定與和平尤為關鍵。

盧秀燕強調，軍購就如同「買保險」，在國家經濟能力許可的範圍內，「必須盡早落地並採購最精良、最有效的裝備，以確保國防自衛能力」；對於整體國防預算規劃內容，盧秀燕也向美方強調，國防安全是跨黨派的共識，但須向美方了解明確的戰略建議與數據，並將國內真實的聲音傳達給美方。

此外，盧秀燕十八日也與美國在台協會前主席卜睿哲、葛來儀等華府智庫學者座談，暢談「領導力」；她說，穩健的國防應建立在政府與人民的透明溝通之上，凝聚全民共識，才能在變動局勢中，守護台海和平與穩定；更提及外交工具應具備靈活彈性，不應被窄化為統獨標籤；她並強調，領導者應具備與意見相左族群對話的勇氣，採取溫和、漸進的改革路線推動韌性治理。

盧秀燕此行交流議題擴大到台美關係、台美關稅、軍購等「非關台中市政」議題，外界解讀她此行赴美「面試」為二〇二八選總統鋪路。

台中市長盧秀燕拜訪美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與執行理事藍鶯見面。（台中市政府提供）

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