柯志恩：軍購和總預算案地方都在罵

國民黨立委柯志恩昨在立法院國民黨團大會上，表達在地方被嗆軍購和總預算，憂心影響選舉，預算可以趕快通過，不能虎頭蛇尾，否則就是在消耗自己。（資料照）

盼趕快通過預算 否則就是消耗自己 影響選舉

國民黨立委柯志恩昨在立法院國民黨團大會上，表達在地方被嗆軍購和總預算，憂心影響選舉，預算可以趕快通過，不能虎頭蛇尾，否則就是在消耗自己。國民黨立委謝龍介受訪則表示，他也有聽到，不過是民進黨的支持者和鄉親說的，經他解釋這兩者的問題後，他們就清楚了。

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謝龍介：解釋之後 鄉親就清楚了

被問到黨中央是助力還是阻力？謝龍介坦言，「都會有啦」！選舉就會有得分有扣分。選舉時很多議題在相互攻防，但是一定要以和平為基調；他在基層跑這麼多年，台灣人民是要追求和平、要避免戰爭的。所以總統和各黨的領袖都應該發揮高度的智慧，不要輕言戰爭，應窮極一切辦法和手段來求取和平，創造人民的福祉。

柯志恩在黨團大會上說，「我們在地方被嗆聲的，就是總預算和軍購」，她認為到今年選舉之前，「不能永遠都覺得我們看似合理，覺得我們講得很好、說得很棒」。她還說，某種程度上，預算上面可以趕快通過，地方有這麼多聲音，是不是不能虎頭蛇尾，就是在消耗自己。

謝龍介昨在黨團餐敘後受訪表示，他也有聽到。不過是有些民進黨支持者告訴他，總預算要審，他就回，「好啊！那你知道總預算現在有問題嗎？我就跟對方解釋」，對方回他，原來是這樣。 民進黨一直宣傳，說在野黨不審，所以要告訴自己的支持者跟這些鄉親，雖然他們比較支持民進黨，「但當我們跟他們解釋，他們就清楚了」。

謝龍介指出，他們說軍購要買，他回說，「好啊，一‧二五兆元通通買啊」！但他們又說，不行啊，要他看緊荷包，「現在民進黨的支持者也陷入焦慮」。要買是要買，但那麼多錢到底要怎麼買，所以他才說要好好討論應該怎麼買，買得恰到好處。

被問到餐敘中是否提到關於軍購相關的立場？國民黨團書記長林沛祥表示，沒有特別談到這些事情。國民黨軍購的立場是很明顯的，「我們支持國防，要好的、合用和到位的武器，所以目前國民黨所有的版本，也是對於我們國家軍隊最好的一個法案」，國民黨一直是維持這樣的立場，並沒有做任何的改變。

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