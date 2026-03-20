訪美國會議員談軍購 盧秀燕：面對面討論才不會被誤導

台中市長盧秀燕赴美訪問，十八日在拜會美國國會議員空檔接受媒體聯訪。（中央社）

正在美國訪問的台中市長盧秀燕於美東時間十八日拜會美國聯邦參、眾議院，盧秀燕表示，此行拜會眾議院台灣連線共同主席巴拉特，以及多位國會議員與幕僚，她表示，討論中難免會提及國防預算的問題，因為這次拜訪的對象，都是這方面的專業人士，他們對台灣內部的狀況也不是完全陌生，因為面對面，所以資訊就更加的真實，更加的正確，大家才不會被誤導，才可以找出共同的方案。

太平洋安全 台美共同議題

盧秀燕表示，本次拜訪有兩大重點，包括拜會巴拉特及多位國會議員與幕僚，透過面對面交流深化彼此情誼；其次，就台美雙方共同關切的議題交換意見，國家安全、亞太區域和平，以及關稅等經貿議題。

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至於如何向美國會議員解釋軍購疑慮？盧表示，基本上軍購的討論，主要是因為台美共同的利益就是亞太區域的安全，以及台美兩國的國家安全。美國要維護他的國家安全，我們台灣中華民國也要維護國家的安全，台美通通在太平洋上，也因此太平洋地區共同的安全就是雙方共同的議題。

盧秀燕表示，這兩天其實不是只有在國會，包括前兩天在華盛頓特區等地，她見了很多人、與很多人討論這方面的議題，彼此交換意見，很快就能夠互相理解，同時也討論應該怎麼去因應這些問題，不過最重要的是，因為現在全球非常的混亂，有多場戰爭發生，因此大家對於全球區域安全，對各自國家安全或區域穩定，的確是非常憂心，而且也都很迫切，所以在這次跟台美之間的交流，這方面的議題算是佔蠻重的。

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