軍購案 黃健豪：盧秀燕盼朝8100億思考

國民黨立委黃健豪昨表示，台中市長盧秀燕覺得徐巧芯八一〇〇億版本軍購相對比較完整，希望後續討論時也能夠往這個方向來思考。（資料照）

國民黨立委黃健豪日前表示，台中市長盧秀燕傾向支持國民黨立委徐巧芯八一〇〇億版本軍購。對此，黃健豪昨表示，盧秀燕並沒有說一定要支持哪一個版本，而是與立委餐敘當下，覺得徐的版本相對比較完整，希望後續討論時也能夠往這個方向來思考。

朱系凌濤也籲黨重新考慮額度

黃健豪表示，盧市長出訪除了市政行程，更重要前兩天進華府討論到軍購、台美關係等議題。這次會談傳遞最重要的訊息就是，希望國民黨能夠維持「親美、友日、和中」的路線，這才是國民黨主流意見，希望這個意見能夠持續下去。

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黃說明，與盧秀燕的餐會確實有提到徐巧芯版本，盧秀燕在當下也覺得那個版本是不錯的，有這樣的選擇，但後續到底怎麼樣的版本最好，目前還沒定案，要等到下週外交國防委員會實質審查後，各項報告包含軍方要提到台灣國防怎麼建軍及美國能賣給我們什麼，有什麼樣的形式，有完整的討論之後才會有比較完整的共識。

盧秀燕另一位子弟兵、立委廖偉翔也表示，盧秀燕的戰略態度非常明確，就是堅持親美、友日、和陸，訪美以具體的行動力挺台美關係；台灣必須具備堅實的自我防衛能力，國民黨對於國防安全的支持更絕非是空口說白話。

此外，前主席朱立倫子弟兵、前國民黨智庫副執行長凌濤昨重申，盧秀燕及盧系子弟兵、立委黃健豪都認為合理軍購預算應該偏向八千億、九千億的版本，黨內應該重新加以考慮。

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