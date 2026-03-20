審軍購前夕》鄭麗文與黨團餐敘 藍委缺席逾1/3

立法院外交及國防委員會二十三日排審國防特別條例草案，國民黨立院黨團昨日宴請黨團成員及黨中央高層，黨主席鄭麗文出席餐敘。（記者羅沛德攝）

徐巧芯、謝衣鳯都沒來

立法院國民黨團昨天舉辦黨團與黨中央餐敘，秘書長李乾龍在席間表達黨主席鄭麗文想和大家「直接溝通」，黨團總召傅崐萁表示會定期舉行；不過，昨天缺席率逾三分之一，甚至有立委抱怨「不需要一直辦」。據了解，鄭麗文談起選舉信心十足，強調年底選舉一定會贏，甚至認為高雄再加百分之五就會贏，但未提及先前強調大利多的「鄭習會」，也沒人敢問。

今第二梯次鄭與黨團餐敘

國民黨團餐敘分兩梯次，昨天是外交國防、財政、內政與經濟委員會，今天則安排司法法制、衛環、教育與交通委員會。第一梯次共有廿六位委員，有將近十位委員沒到，現場僅坐滿兩桌，加上黨中央出席六位，顯示立委缺席逾三分之一。

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黨中央出席者包括鄭麗文、李乾龍、副主席蕭旭岑、張榮恭、季麟連、文傳會主委尹乃菁。立委則有傅崐萁、林沛祥、許宇甄、黃仁、陳永康、黃建賓、牛煦庭、廖先翔、王鴻薇、張智倫、鄭正鈐、呂玉玲、鄭天財、林德福、羅明才、黃健豪、林倩綺、陳玉珍等。

由於下週將排審軍購特別條例草案，曾提出八一〇〇億元軍購版本的立委徐巧芯另有行程不克出席。表態參選彰化縣長的立委謝衣鳯，但家族不支持，黨中央遲未有動作，謝昨也缺席餐敘。

談到年底選舉，林沛祥說，目前大家的一致感覺是相對樂觀。據了解，鄭麗文在會中強調，今年選舉一定會贏，要給賴清德總統教訓就是一定要贏，高雄只要再加個百分之五就贏了，展現十足的信心。

與會立委表示，鄭麗文可能聽到一些風聲，認為黨內立委對她有意見，所以想和大家吃飯溝通，不過在公開場合餐敘，這麼多人，確實談不到什麼重點。另有立委說，吃飯不是重點，不需要一直吃，黨中央和鄭麗文應該尊重民意，尊重黨團自主。

牛煦庭：以黨版進行討論

面對媒體關切軍購議題，林沛祥說，黨團與黨中央對於軍購議題的立場一致，尹乃菁則強調「三八〇〇億＋N」的黨版草案是有效合理的軍購，而「＋N」就是一種彈性，藍營對於軍購特別條例未來在立院的推動進展，大家都抱持樂觀期待。

國民黨發言人、立委牛煦庭則表示，國民黨版的軍購條例已經定案，但軍購未來會分階段處理，只要有美方發價書就會處理，國民黨必須兼顧預算監督與把關，而且與白營的整合工作也很重要，因此未來國民黨會以黨版為基礎進行討論。他並說，黨內若有任何不同意見，都會在黨團大會整合，有關黨內的不同意見被操作，國民黨都不會上當。

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