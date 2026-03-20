今年度軍事投資新案僅剩84億 國防部：缺特別預算難以採購關鍵裝備

國防部最新書面報告指出，今年度軍事投資新案預算額度僅剩八十四億元，若僅倚賴年度公務預算，將排擠其他後勤維持費，造成建案延宕並形成戰力罅隙。圖為M1A2T戰車。（資料照）

僅靠年度預算 將排擠後勤維持費

面對中共近年持續擴張軍力並升級灰色地帶威脅，共軍「由訓轉演」、「由演轉戰」對台發動封鎖或突襲的可能威脅提高，政府擬提出八年期上限一．二五兆元的國防特別預算，其法源基礎「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案下週將在立法院委員會聯席審查。國防部最新書面報告指出，今年度軍事投資新案預算額度僅剩八十四億元，若僅倚賴年度公務預算將形成戰力缺口，為加速籌獲各項關鍵武器裝備，必須運用特別預算「資源集中、規模穩定」之特性，一次性籌建可恃戰力。

國防部昨送抵立院的最新報告，明確點出公務預算的限制。國防部表示，以今年度預算為例，軍事投資預算合計一六一六億元，扣除優先支應已簽署合約「持續案」的一五三二億元後，僅有八十四億元可納新增案項。除對美軍購案外，國防部也點出本次特別預算自製及商購額度約三千億餘元，平均每年約五百億餘元，並且強調若未獲賦特別預算，不僅新增案額度有限，高消耗彈藥等採購需求若採逐年編列，將排擠其他後勤維持費，造成建案延宕並形成戰力罅隙。

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籌建14條兵工產線 維持彈藥供給

針對共軍企圖奪取各戰略要域與行政中樞，國防部揭露，規劃籌購一五五四架ALTIUS-700M及四七八架ALTIUS-600ISR反裝甲型無人機系統，部署於各作戰區發揮「即偵即打」之精準殲敵效果。此外，考量戰時消耗與遭封鎖時的彈藥補給需求，國軍規劃以特別預算一次性籌購一二〇公厘與一〇五公厘戰車彈、三〇公厘機砲彈、一五五公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥等急缺彈藥，並首次揭露預計增建十四條兵工產線以擴增自產能量，並結合本土自製打造非紅供應鏈，滿足長期作戰所需。

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