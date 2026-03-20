美最新情報指中共未計畫2027犯台 國安官員：政治干預、統戰操弄沒收手

國安官員昨強調，中共延遲攻台的時間表，但不代表針對台灣的威脅就此結束，持續的政治干預、統戰操弄並不會就此放手。圖為中國領導人習近平閱兵。（美聯社檔案照）

美國國家情報總監辦公室公布「二〇二六美國情報社群年度威脅評估」報告，評估中國現階段沒有計畫在二〇二七年入侵台灣。我方國安官員昨說，中共延遲攻台的時間表，但不代表針對台灣的威脅就此結束，持續的政治干預、統戰操弄並不會就此放手，中國也依照整體戰略態勢和現實條件調整其侵略擴張的目標和期程。

共軍大清洗、裝備落後 習近平戰略收縮

陸委會發言人梁文傑昨也強調，我們一向是料敵從寬，預料最壞的情況，不會因為某份報告，中共好像放緩對台動武的準備，我們就放緩腳步。

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國安官員說，實際上，美國情報單位的評估是滾動檢討，以本年度來說，其觀察中國可能推遲其入侵台灣進度的基礎有兩點。首先，是中國在過去兩年非合理的大規模的軍中清洗，一方面反映了軍中腐敗及獨裁體系軍事統御的根本問題，一方面這影響其整合發展聯合作戰能力，這樣的整肅還在進行中，連帶在裝備整建、內部紀律一直到士氣，都讓中國的決策者必須一切以內部穩定為優先。

其次，官員說，過去幾個月來，接連幾場國際戰事的驗證，中國引以為傲的軍事裝備以及戰術技術，明顯的距離他們自己所宣傳的，有令人驚訝的落差。這對中國軍方乃至於決策高層，都是很大的震撼，畢竟這意味著當解放軍遭遇美軍或同級設備時，可能的結果。

國安官員說，上述兩個原因，讓中國從習近平原先聲稱要在二〇二七年做好侵略台灣的準備，默默地採取戰略收縮，向後延遲了這樣的時間表。

但官員強調，這一切並不代表針對台灣的威脅就此結束，持續的政治干預、統戰操弄並不會就此放手，中國也依照整體戰略態勢和現實條件調整其侵略擴張的目標和期程，同樣也會視美國及其友盟在所有國際地緣的嚇阻力變遷，而調整他們的對策。例如，本月十四日起，解放軍就在美軍調動印太地區部隊前往中東的同一時間，立即啟動了原本自二月廿七日以來暫時不以空軍騷擾台灣的做法，並同步在島鏈周邊恢復了有規模的海空軍力威脅。

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