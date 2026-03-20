美最新情報：中共未計畫2027犯台

美國國家情報首長辦公室（ODNI）十八日發布全球威脅評估年度報告，指中國目前無計畫在二〇二七年入侵台灣，以及尋求以非武力方式控制台灣，但共軍仍持續備戰以便隨時奉命以武促統。圖為中國領導人習近平閱兵。（美聯社檔案照）

報告強調共軍仍持續備戰 「隨時奉命以武促統」

美國國家情報首長辦公室（ODNI）十八日發布全球威脅評估年度報告，指中國目前無計畫在二〇二七年入侵台灣，以及尋求以非武力方式控制台灣，但共軍仍持續備戰以便隨時奉命以武促統。美國情報界此番表態，形同推翻美軍此前宣稱的共軍二〇二七年攻台論，符合川普政府放軟對中立場的做法；北京則重申台灣問題不容外力干涉，要求美國停止炒作「中國威脅論」。

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嚇阻美軍介入 可能取得「穩定但不均衡」進展

共軍二〇二七年武力犯台說源自前美軍印太司令部司令戴維森二〇二一年在國會聽證的發言，即共軍欲在建軍一百週年的二〇二七年具備攻台能力，稍後另位前美軍印太司令部司令阿基里諾也曾表達類似看法。即便是在美國總統川普重新執政後的去年年底，五角大廈仍表示，美軍認為，中國正在準備在二〇二七年前打贏對台戰爭，以及正在完善必要時「武力」奪島方案。

但美國情報機構十八日公布的「二〇二六美國情報社群年度威脅評估」報告中卻說，儘管中國揚言若有必要會以武力促統，以及認為美國利用台灣阻撓中國崛起並欲反制，但北京方向其實仍傾向盡量在不動武下實現統一。報告中說，「中國領導階層目前無計劃在二〇二七年入侵台灣，也沒有固定的統一時間表」。

此外，該報告也重申美國情報界先前的觀點，即共軍在奪取台灣、嚇阻以及必要時挫敗美軍介入的能力上，可能正取得「穩定但不均衡」的進展；共軍持續制定軍事計畫與發展軍事能力，以便在獲得指示時能以武力達成統一目標。

中國外交部促美：停止炒作「中國威脅論」

彭博指出，這份報告凸顯美國在評估中國意圖上的模糊性，其所呈現的轉變與川普政府對北京與中國領導人習近平態度放軟，不謀而合。路透則指出，川普回鍋後一再吹噓與習近平私交甚篤，並在共軍持續演習擾台之際，仍淡化北京在其任內攻台的風險。

中國外交部發言人林劍十九日在例行記者會上表示，台灣問題是中國內政，不容任何外部勢力干涉。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，在台灣問題上謹言慎行。美方有關機構和人士應摒棄意識形態偏見和冷戰零和思維，停止炒作「中國威脅論」。

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