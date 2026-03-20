城鎮韌性演習結合漢光演習 4月到8月 全民動員增為2天 無人機送物資

今年城鎮韌性演習將首度在嘉義縣、屏東縣驗證「無人機協助物資運送」，全面提升軍民整合應變量能。圖為新竹捐血中心「無人機送血展演」。（資料照）

賴清德總統昨主持「全社會防衛韌性委員會」，為因應國際地緣政治情勢劇變，確定今年城鎮韌性演習將提高各項衝突情境比例，結合國軍「漢光演習」，一路從四月推演到八月，各縣市演習從一天擴增為二天，主打「從零開始」、「無劇本」的實作；除搭配中央聯合應變中心的開設演練，更首度在嘉義縣、屏東縣驗證「無人機協助物資運送」，全面提升軍民整合應變量能。

提高衝突情境比例 軍民整合應變

賴清德會中表示，今年城鎮韌性演習將持續提高各項衝突情境的比例，目的就是讓更多國人了解軍民整合的工作，當威脅發生時，所有國民都有可以協助、支援的角色。

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針對城鎮韌性演習整備與規劃，國安會副秘書長林飛帆說，各縣市演習演練天數增為二天，首日兵推、次日實作，內容聚焦軍民整合。並驗證中央聯合應變中心（CJEOC）運作。行政院政務委員季連成也說，中央聯合應變中心的運作演習將配合漢光電腦兵推，以六天三階段進行，首次實現中央、地方與國軍同步整合演練。

新增6港口 讓國際救援快速通關

有關國際合作「建構區域救災走廊」，內政部長劉世芳表示，目前台北、桃園、台中、高雄、花蓮等五座機場與花蓮港已具備國際救援隊來台快速通關能量，今年將進一步新增基隆、台北、台中、高雄、蘇澳及馬公等六個港口，強化外國來台支援入境管道。

針對無人機，劉世芳會後說明，內政部將開發「反制無人機系統」，將全國「一級關鍵基礎設施」列入防衛；海委會主委管碧玲說，將採購無人機用於訓練海巡署的「海上防災士」，並在海巡船舶上配備無人機，擴大海上偵蒐及防衛量能。

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