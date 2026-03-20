鄭麗君選北市長？ 藍綠議員︰蔣最強對手

民進黨傳出將提名行政院副院長鄭麗君參選台北市長。 （資料照）

民進黨傳出將於四月提名行政院副院長鄭麗君對陣台北市長蔣萬安，黨內各派系都肯定是強棒，新潮流系北市議員簡舒培力挺說，鄭會是最強母雞。湧言會議員顏若芳認為，是幫台北走入國際的好人選。英系議員洪健益擔心，關稅未底定，恐是包袱；藍營議員也認為，鄭將會是蔣萬安最強對手。蔣萬安昨回應，重申持續專注市政，讓台北繼續與國際接軌。

簡舒培︰戰將已整隊 就等母雞帶領

簡舒培表示，民進黨北市議員廿五位戰將已經整隊，就等母雞帶領團隊。鄭在眾多人選中，始終最受期待，一路走來立場堅定、價值清晰，就任行政院副院長後，在國際關稅變局中站上第一線，為台灣爭取關鍵利益，獲得社會高度肯定。變動的局勢中，能穩住方向、清楚判斷、有效應對，正是首都領導者最關鍵的能力。

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顏若芳︰經濟面、國際接軌比蔣好

顏若芳說，黨中央一定會推出最強棒；鄭擔任過立委，更有中央行政資歷，履歷不輸蔣萬安，尤其這次關稅談判，百工百業都很讚賞，在經濟面、國際接軌層面都比蔣萬安好。她希望黨中央加快腳步推出人選。

洪健益認為，鄭麗君現在最重要的是關稅問題，若跑來選舉恐成為包袱，且鄭選舉色彩相對淡，支持者較不熟悉；若關稅底定後來選，台北市一定歡迎。他點名王世堅雖未必能獲得深綠支持，但在台北市藍大於綠的基本盤下，能有效吸收中間選民，有利左右戰局。徐國勇則是能掌握基本盤，口才、專業能力又好，有機會吸引淺藍、知識藍支持。

李明賢︰蔣照節奏走 以不變應萬變

國民黨議員李明賢認為，民進黨至今提不出人選，代表沒有強棒，蔣萬安只要照節奏穩健走，以不變應萬變是上策。

國民黨議員秦慧珠則說，鄭的學經歷豐富，又僅比蔣萬安稍長幾歲，且與黨內巨頭關係都不錯，目前的變數在本人意願及關稅恐還有變局，否則她就是蔣萬安拚連任路上最強對手。

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