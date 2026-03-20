先動支新興計畫預算「此例不宜開」 政院再籲立院 速審議總預算

立法院院會六日通過同意先行動支其中三十八項新興計畫、七一八億元預算，行政院發言人李慧芝昨天在院會後記者會證實，十八日已經收到立法院函文，主計總處簽報的動支公文則是十六日送到。（行政院提供）

藍白持續封殺今年度中央政府總預算案，立法院院會六日通過同意先行動支其中三十八項新興計畫、七一八億元預算，行政院發言人李慧芝昨天在院會後記者會證實，十八日已經收到立法院函文，主計總處簽報的動支公文則是十六日送到。但她強調，此案未經三讀，未來審總預算時仍有可能被刪除，有高度不確定性，因此行政院長卓榮泰才會說，「此例不宜開」。

主計總處簽報動支公文 已送達政院

對於立法院院會同意先行動支今年度總預算的卅八項新興計畫、七一八億元，主計長陳淑姿十六日表示，動支公文已簽報行政院，將行文給各單位先行動支。李慧芝昨證實已收到公文。但她重申，立院通過的是公決案，不是法律案、也不是預算案，根據立法院職權行使法第七條，預算案需要經過三讀的法律程序。

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李慧芝說，立法院挑挑揀揀、選三十八項計畫先行動支，沒有經過三讀，就不是完成預算審議，未來在審總預算時還有可能會被刪除，有高度不確定性，會讓公務員執行時為難，因此卓揆才會說，「此例不宜開」。

李慧芝表示，對於總預算不斷拖延，民間各界都非常擔憂。國科會昨在委員會議上，就有民間委員，也是科技業者，直接呼籲立法院應該趕快審總預算案，才能夠協助台灣科技的發展，因為總預算無法確定，就無法及時帶動民間與政府跟進投入研究發展，未來科技發展可能就差在瞬息之間。

李慧芝強調，今年度中央政府總預算三兆三五〇億元是整套計畫，涵蓋所有的部會一整年的施政，切割出來七一八億元、卅八項計畫，只佔總預算的二％，這樣的決議沒有經過正式預算的三讀程序，未來是不是會變動，沒有人可以確定，所以還是要呼籲立法院放下政治算計，趕快審議今年度的中央政府總預算案。

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