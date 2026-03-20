賴邀基層共商澎湖選戰變局 陳光復妻 有意代夫出征

澎湖縣長陳光復摔倒昏迷，兼任民進黨主席的總統賴清德近日邀集地方公職閉門座談，據了解，家屬希望能評估至五月再行定奪，陳妻吳淑瑾也有意代夫出征。（資料照）

澎湖縣長陳光復摔倒昏迷，兼任民進黨主席的總統賴清德近日邀集地方公職閉門座談，傳出將改徵召馬公市長黃健忠上陣。但據了解，賴廣泛聽取意見、並未決議更換人選，家屬希望能評估至五月再行定奪，陳妻吳淑瑾也有意代夫出征。

鎖定徵召黃世杰選桃市 鄭朝方征戰竹縣長

另據指出，黨內鎖定徵召法務部政務次長黃世杰參選桃園市長、竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，若廿三日選對會達成決議，最快將送交廿五日中執會通過、並舉行提名記者會公布人選。

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陳光復大年初一跌倒昏迷後，目前已轉入普通病房，但因尚未清醒，引發民進黨陣前換將的討論。目前黨內點名可能人選除了吳淑瑾，還包括黃健忠、立委楊曜、行政院南服中心副執行長顏子傑、澎湖水產職業學校校長顏嘉禾及澎湖縣文化局長陳鈺雲。

賴清德十八日在中央黨部邀請澎湖基層民代、縣黨部主委及幹部參與。事後地方傳出賴希望徵召黃健忠參選縣長、澎湖縣議員蘇育德轉戰馬公市長。

黃健忠昨表示，相關議題仍需審慎評估，現階段以地方政務推動為優先，並持續關注整體情勢發展。蘇育德則表態婉拒徵召，持續選縣議員。

民進黨則表示，近日邀集地方人士閉門座談，純粹是希望就陳光復意外所引發的縣政變局，聽取大家想法，廣泛交換意見，外界勿過多無謂揣測，也衷心希望陳縣長能早日康復，為澎湖縣政打拚。

與會人士透露，賴清德廣泛聽取意見並表達尊重，絕無裁示更換縣長參選人，最後將交由選對會討論，黨內目前對陳光復做為縣長提名人的定調沒有改變。

陳光復臉書專頁十八日突然出現「陳光復參選到底」的貼文，引發各界議論。經證實為家屬反彈代陳所貼。

據轉述，座談會當天，澎湖縣黨部主委顏家康也轉達吳淑瑾意見，吳希望能觀望陳光復的復原狀況，建議等到五月左右視病況再行定奪；其次，若有必要，吳有意願代夫出征。

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