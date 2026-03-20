反制矮化 「韓國」改稱「南韓」 林佳龍：一定會有效果

我國外交部祭出反制措施，將「韓國」改稱「南韓」， 部長林佳龍昨受訪表示，相信此反制措施一定會有一些效果，盼南韓政府從善如流。（記者叢昌瑾攝）

南韓電子入境卡系統自去年二月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」。我國外交部十八日祭出反制措施，將依雙邊對等原則，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。外交部長林佳龍昨受訪表示，相信此反制措施一定會有一些效果，盼南韓政府從善如流。

南韓外交部：已充分認知並留意中

南韓外交部十八日則回應，相關部門已經充分認知並在留意中，針對本案也會在綜合考慮各種面向的同時，與相關部會持續就此問題進行協商。而南韓政府一貫持有的立場，是將持續增進與台灣方面的非官方實質合作。

請繼續往下閱讀...

中國政府也試圖介入此事。中國外交部發言人林劍在回答南韓媒體提問時宣稱，「一個中國」原則是「國際關係的基本準則和國際社會普遍共識」。中方相信韓方將繼續堅持中韓建交聯合公報「既已明確的一個中國原則」，並據此「妥處台灣問題」。

林佳龍昨列席立法院外交及國防委員會前受訪表示，南韓外交部已對外表達，他們會正視此問題，也會展開諮商，我方也正等待韓方回覆，會持續交涉中。

林說，台韓不管是在產業、觀光、文化等各方面交流，皆關係良好，希望南韓政府能正視台灣民意與政府交涉，秉持對等與尊嚴，促進台韓友好關係發展。

林佳龍說明，現在外僑居留證上的更改是經過跨部會討論，希望對方在三月卅一日前有具體回應，若無回應，便會涉及到我國入國電子登錄表的規定，我國都已做好準備，並將此方案告訴南韓。

林佳龍指出，南韓政府去年二月推出電子入境卡後，原訂於今年二月一日全面整合紙本及電子入境卡，停用紙本入境卡，但在我方提出異議後，韓方有表達一定善意，同意暫緩合併紙本與電子入境卡。目前國人入境南韓仍可選擇填寫紙本入境卡。

林答詢時指出，南韓一直自稱「大韓民國」，早期我國一直稱呼「韓國」為「南韓」，韓方約於十年前要求更正為「大韓民國」、簡稱「韓國」。如今南韓既然稱呼我國為「中國（台灣）」，我方決定也稱呼南韓「Korea（South）」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法