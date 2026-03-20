關閉自動識別系統 無預警侵擾 中國海警闖東沙 我海巡全驅離

海巡署18日偵獲中國海警船「3102」航入東沙限制水域，立即調派「高雄艦」監控，並施壓驅離。（海巡署提供）

海巡署東南沙分署統計，今年至三月十八日，中國海警船關閉AIS（自動識別系統）無預警侵擾東沙海域，已三船四航次侵擾我海域，但全數被海巡艦艇驅離。

關閉AIS侵擾 今年已三船四航次

海巡署東南沙分署表示，三月十八日上午九點十五分，偵獲中國海警船「3102」在台灣東沙島限制水域外，依其航向研判可能航入限制水域，海立即調派「高雄艦」，全程監控。

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當天上午九點四十分，海警船「3102」航入東沙限制水域，海巡「高雄艦」全程近迫對應，並以中、英文向海警船廣播，嚴正告知其行為已嚴重影響台灣海域秩序，要求轉向駛離，並持續驅離施壓，三月十九日上午十點五十五分，海警船「3102」於東沙島東方卅五．九浬航離台灣限制水域。

海巡署譴責 強調堅定捍衛國家主權

海巡署指出，今年已在東沙限制水域驅離中國海警船共三船四航次，對於中國海警船屢次以關閉AIS無預警侵擾東沙海域的慣常作為，不排除藉由灰色地帶襲擾操作手段，測試海巡署對東沙海域全天候的監偵與應對能力。

海巡署強調，針對海警船灰色地帶襲擾，予以嚴正譴責，籲中國立即停止一切侵擾行為，海巡署將採取一切必要手段，堅定捍衛國家主權，守護海域安全。

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