鼓吹戰爭不能罰？學者： 昧於現實

立法院昨召開「國安法」修法公聽會，針對院版草案「鼓吹戰爭言論最高罰百萬」相關條文，學者意見兩極。（記者李文馨攝）

國安法修法公聽會 馮聖晏：立法設計應兼顧言論自由及國家安全

立法院昨召開「國安法」修法公聽會，針對「鼓吹戰爭言論最高罰百萬」條文，正方認為處罰戰爭言論具必要性，但應限縮於「直接鼓吹敵對勢力以武力侵犯」的動員性宣傳；反對派則質疑鼓吹、倡議界線模糊且缺乏客觀舉證標準，憂心概括性條款將淪為「空白授權」，導致行政權恣意擴張、損害言論自由。

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國安懲處最高可罰百萬 學者意見兩極

行政院提出國安法修正草案，其中，第四條修正條文明定，任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄或他法，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對我國發動戰爭或採取非和平手段消滅我國主權。經內政部會商法務部、大陸委員會及相關機關認定違反前項規定者，處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰。

「一昧的說，鼓吹戰爭言論不能加以處罰這是昧於現實。」台北大學法律學系助理教授馮聖晏說，言論自由無法無限上綱，必須和其他基本權做比例原則上的審查與權衡，關鍵在於，如何在立法上設計構成要件兼顧人民的言論自由及國家安全。

對於草案文字規範「意圖危害國家安全或社會安定」，政治大學法學院教授楊雲驊說，除了實務上證明困難，加進去反而讓有心人士得以脫罪，造成實務機關起訴、定罪非常困難，因此他主張草案規範改成「適性犯」。

他也提到，目前軍公教人員或退將涉國安法有罪判決後，停發退休俸的五十％，直言「這太客氣了」。國家一方面拿納稅錢照顧退休軍公教的生活，但另一方面他們卻拿這些錢危害國安，這是非常矛盾的，他建議，如果發生類似狀況退休俸應該「全部停發」。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛說，真正的問題是如何劃清界線，避免將一般政治評論或兩岸政策論辯捲入國安懲罰。他指出，院版條文「公開鼓吹…非和平手段」文字過於模糊，應限於「直接鼓吹敵對勢力以武力侵犯」的動員性宣傳，並明文排除一般政策、統獨論辯與學術分析，不以模糊概念處罰抽象政治立場。

如果不確定的法律概念不寫清楚，執行時就會被無限擴大。」民主文教基金會董事長桂宏誠質疑，法律條文應具備明確性，但「鼓吹」與「倡議」在程度上有何不同？其判斷標準為何？

高雄大學政治法律學系教授廖義銘說，草案中「足以生損害於國家安全或社會安定」之概括性條款如同「空白授權」，將行政與執法機關的裁量權無限擴大。現行架構下執法者不需證明行為人具有主觀惡意，這種缺乏客觀舉證標準的法律概念，將使行政權陷入恣意擴張的風險。

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