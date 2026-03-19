《國民黨不予懲處》無端遭檢舉挺吳沛憶 方荷生控黨部無作為

國民黨籍中正區忠勤里長方荷生（左一）與綠委吳沛憶同台遭檢舉，批評國民黨檢舉制度有問題。（擷取自方荷生臉書）

方︰選舉糾紛胡亂指控卻無懲處 實在離譜 吳︰方長期關懷弱勢 盼各政黨少點鬥爭

去年國民黨為反制大罷免，在台北市發動罷免民進黨籍立委吳沛憶，最終以連署未過失敗告終。而近期，有「最強里長」之稱的國民黨籍中正區忠勤里長方荷生，被檢舉去年與吳沛憶同台有違黨紀，國民黨台北市黨部十七日召開考紀會，昨宣布資料內容不明確，不予懲處。方荷生昨受訪不滿說，因選舉因素遭人莫名檢舉，地方黨部沒有審核機制，確認是無端指控後也無針對檢舉人的懲處機制，實在離譜。

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罷免期間 方吳同台受贈物資

方荷生昨表示，整件事情真的莫名其妙，沒有相關證據就無端檢舉，而黨部決議不懲處後，檢舉人也沒有因此需要付出任何代價，檢舉制度根本有問題，十分離譜。他也直言，此次檢舉案就是源自於選舉糾紛，因為接近選舉，對手才惡意來檢舉他。

方荷生還原事發經過，事由是去年二月正值藍綠互相罷免期間，他以臻佶祥社會服務協會理事長身分，接受吳沛憶捐贈的物資，並致贈感謝狀，當時並非以里長身分同台。他強調，自己長期協助弱勢，服務多年從未中斷，更不可能因黨派不同而拒絕，這些物資都是用來協助關懷弱勢長者，「難道接受捐助或是幫助他人，還需要先問過對方的黨派嗎？這實在離譜」。

方︰惡意檢舉如同誣告 重罪

方荷生說，吳沛憶是選區唯一立委，只要中正、萬華區里長有辦活動，多少都會有同台機會，難道這些里長也會被檢舉？黨部胡亂收受檢舉成案，讓他感到非常不高興，十七日雖有傳他說明，他也以直接不到場表達抗議。

方荷生痛批，檢舉人提不出像樣的證據，不成案後竟也沒有相關懲處機制，黨部這樣的做法，只會助長惡意檢舉歪風，刑法中也有誣告罪，這是七年以下有期徒刑的重罪，惡意檢舉就如同誣告，損害他個人名譽，不該沒有相關審查、懲罰機制，就是制度有缺陷。

吳沛憶昨受訪表示，針對她的惡意罷免已經證明是抄襲造假，還她公道。方荷生里長長期為社區弱勢付出，不分黨派，也受到政府及民間肯定，如今風波告一段落，希望各政黨都能回歸民生，少點鬥爭，為社會多做點事。

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