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    首頁 > 政治

    桃市民進黨議員初選 蘆竹許清順、胡家智出線

    2026/03/19 05:30 記者余瑞仁、周敏鴻／桃園報導
    民進黨議員初選成績出爐，蘆竹區新人胡家智以〇．二四八三出線。 （胡家智提供）

    民進黨議員初選成績出爐，蘆竹區新人胡家智以〇．二四八三出線。 （胡家智提供）

    民進黨昨天公布下屆桃園市議員選舉的蘆竹區、楊梅區黨內初選民調結果，蘆竹區四人登記爭取二席提名名額，由尋求連任的老將許清順、家族在地經營扎實的新人胡家智出線，而楊梅區三搶二，現任議員鄭淑方及新人項柏翰過關，待民進黨公告確認提名，都將力拚年底大選勝選。

    楊梅區現任鄭淑方、新人項柏翰過關

    民進黨議員初選成績，蘆竹區部分，許清順〇．四一四六、胡家智〇．二四八三、前立委鄭運鵬助理簡伊翎〇．二四六四、時代力量黨轉投綠營的呂宇晟〇．〇七四，由許、胡取得提名資格；至於楊梅區，鄭淑方以〇．四〇二五的成績拔得頭籌，前市長鄭文燦助理項柏翰〇．一四一五搶到第二張進軍大選門票，新人黃盈淇〇．〇九三九而未能如願。

    許清順感謝鄉親對他長期深耕基層、爭取地方建設的肯定，也感謝立委王義川委員「獻聲」、總統府副秘書長何志偉陪同掃街和黨內同志的加油鼓勵，讓他通過初選考驗，他會帶著這份託付，繼續腳踏實地為蘆竹爭取更多福祉；胡家智說，感謝大家給新人機會，若順利當選議員，對於下一代的教育、老人福利、地方建設，都會努力爭取以造福地方。

    鄭淑方強調，「這不只是一次民調初選的結果，更是一份沉甸甸的信任與期待」，謝謝每一位守候在電話旁，願意接起電話並表達支持的朋友，民進黨會全力以赴、繼續打拚，懇請鄉親十一月廿八日與她團結在一起，拚出好成績，帶來地方好建設；項柏翰表示，非常開心得到楊梅鄉親的支持與肯定，初選過關後，接下來就是「桃園隊」積極整合完成，屆時民進黨將攜手同心，為桃園市再創佳績。

    民進黨桃園市議員提名初選民調出爐，蘆竹區老將許清順（左）奪冠過關。 （許清順提供）

    民進黨桃園市議員提名初選民調出爐，蘆竹區老將許清順（左）奪冠過關。 （許清順提供）

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