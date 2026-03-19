《苗栗縣議員選情初探》六選區2席 關鍵人物態度未明朗

記者蔡政珉／特稿

苗栗縣議員第六選區（卓蘭、大湖、獅潭、泰安）應選兩席，現任兩席議員為民進籍陳春暖及無黨籍楊恭林。陳春暖已經表態轉換跑道角逐卓蘭鎮長；楊恭林也在參選議員或卓蘭鎮長之間考慮，態勢尚未明朗。不過，卓蘭鎮長詹錦章連任兩屆，確定轉戰議員，另挑戰本屆議員失利的盛瑛，將捲土重來，選區議員是否會大洗牌？值得後續觀察。

楊恭林憑藉扎實的選民服務，已連任五屆議員，基層實力雄厚，尚在參選議員或卓蘭鎮長之間考慮；不過，也因服務有口碑，不少鄉親希望他能持續連任議員，若確定尋求連任，將讓對手備感壓力。

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詹錦章除了自身八年的卓蘭鎮經營，他也曾任農會理事長，與農會系統關係密切，選區卓蘭、大湖、獅潭皆為農業重鎮，也具農會系統運作支持，加上陳春暖、楊恭林皆出身卓蘭鎮，若卓蘭僅有一席挑戰議員，詹錦章勝算大增。

另一浮出檯面、確定參選者為本屆高票落選的盛瑛，盛瑛的丈夫曾為大湖警分局員警，而盛瑛長期在地方經商有成，手腕靈活、人脈甚廣，並有地方政壇要角支持，目前擔任縣長鍾東錦秘書，持續勤跑基層並與地方互動良好，且勤跑地方關注地方民生、建設等問題，實力不容小覷。

第六選區人口數以卓蘭、大湖較多，獅潭鄉為全縣人口最少鄉鎮，泰安鄉民主要為泰雅族人，地方評估此兩鄉應不會有人選挑戰。

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