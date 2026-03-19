林國漳推運動處改制 協助青年發展

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右四）發表青年政見，青創店家端出「開漳蛋糕」預祝旗開得勝。（記者王峻祺攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨發表「青年宜蘭：安居、創業、就業、參與」政見，未來將把縣府運動處改制為運動暨青年發展處，整合資源並專責青年事務，把宜蘭打造成青年敢於逐夢、穩定生活的首選城市。

縣府團隊增加青年主管比例

宜蘭縣政府預計今年九月九日成立運動處，林國漳說，若能當選縣長，要將運動處改制，一併強化宜蘭縣青年事務委員會實質決策權、增加縣府團隊中青年主管比例，引領青年創意進入決策核心。

請繼續往下閱讀...

活化閒置空間 成立共創學院

此外，林國漳計畫成立宜蘭共創學院，將閒置空間活化為創業基地，在頭城鎮爭取設立數位衝浪者中心，吸引數位人才進駐，同時加碼青年就業與創業支持獎勵金，協助青年朋友面對職涯挑戰。

另外，林國漳規劃在宜蘭縣政中心興建四百戶青年及婚育宅，落實居住正義；交通方面，推動全面性TPASS月票補貼，城際月票由一八〇〇元降至一五〇〇元，縣內月票由七五〇元降至五〇〇元，另建立宜蘭青年數位安全網，提供數位詐騙、霸凌、深偽影像受害者的法律及心理支持。

林國漳強調，未來宜蘭將不再讓年輕人漂泊，要在這片土地上安居樂業。多名年輕民代與參選人到政見會現場相挺，在地青創店家端出「開漳小蛋糕」，預祝林國漳旗開得勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法