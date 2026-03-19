李在明親中路線 台韓關係重回政冷經熱

南韓現任總統李在明上任後，轉回親中路線，但南韓民間反中情緒依舊高漲。圖為今年一月李在明（左） 訪問中國，拜會中共總書記習近平（右）。（美聯社檔案照）

尹錫悅任期 雙邊關係曾逐漸熱絡

台灣與南韓自一九九二年八月廿四日斷交，至今經貿、民間交流日趨密切，但南韓去年二月新上線的電子入境卡系統，竟將我國列為「中國（台灣）」，政府昨宣布祭出反制措施。政治大學東亞所名譽教授丁樹範指出，台韓斷交後，直到南韓前總統尹錫悅二〇二二年上任後，雙邊關係才逐漸熱絡，並逐漸意識到台灣議題的重要性，現任總統李在明上任後，轉回親中路線。

台韓斷交隔年，雙方於一九九三年七月簽署「新關係架構協定」，同年底在台北設立「駐台北韓國代表部」、一九九四年初在首爾設立「駐韓國台北代表部」，作為代表兩國政府推動雙邊交流合作的機構。我政府另於二〇〇五年初在釜山設立辦事處，加強與南韓南部地方政府的交流合作。

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民間往來方面，我國與南韓自二〇〇三年起雙方互免觀光簽證、二〇〇五年復航；二〇一〇年簽署「青年打工度假簽證諒解備忘錄」；二〇一二年將互免簽證停留延長至九十日；二〇二二年雙邊簽署備忘錄，短期赴韓旅遊國人可持我國國際駕照在韓駕駛。

經貿往來方面，台韓雙方二〇〇七年召開斷交以來首屆官方「台韓經貿諮商會議」，二〇二一年簽署「台韓避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」。根據經濟部國貿署資料，南韓目前為我國第三大貿易夥伴，我國則為南韓第五大貿易夥伴，在半導體與石化產業往來密切。

台韓民間往來、經貿交流日趨密切，雙方在政治層面的互動卻未見起色，二〇二一年時任行政院政委唐鳳受邀赴韓，擬於具有官方色彩的「第四次工業革命委員會」活動演講，竟在當日清晨臨時被以「考量兩岸關係」為由取消，我國外交部當時為此召見南韓駐台代表，表達嚴正抗議。

南韓去年二月上線電子入境卡系統，入境、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」，矮化我國地位，外交部也祭出反制措施，將外僑居留證的「韓國」改為「南韓」。

丁樹範受訪指出，台韓自一九九二年斷交後，直到南韓前總統尹錫悅上任，雙邊關係才變得比過往熱絡，當時南韓也逐漸意識到「台灣有事」對南韓也會構成影響，台灣議題當時在南韓愈趨重要。

丁樹範也指出，自美軍二〇一六年宣布於南韓部署薩德飛彈後，中國祭出「限韓令」，限制南韓企業、演藝人員赴中發展，使南韓民間反中情緒升高，即便立場親中的李在明上任，也未見好轉。他認為，雖然台韓目前因名稱爭議有齟齬，但民間、經貿交流不會受到影響。

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