川習會延期後 中國出動45機艦擾台

中國解放軍自十七日上午六時起，廿四小時期間出動高達卅六架次軍機、八艘軍艦及一艘海警船，大舉騷擾台灣海空域。圖為共軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

中東戰事未歇，美國總統川普宣布延後訪中行程。中國解放軍近期一度降低軍機擾台頻次，但自十七日上午六時起，廿四小時期間出動高達卅六架次軍機、八艘軍艦及一艘海警船，大舉騷擾台灣海空域。

沈明室：北京恢復對台軍事施壓

國防院研究員沈明室分析，先前共機出勤次數罕見掛零並非單一因素，除美伊衝突帶來的能源影響可能性較低外，中共「兩會」期間常態性的減少，以及藉機對美台釋出善意、營造氛圍並與台灣內部統派呼應的可能性較高。更重要的是，為將在原訂「川習會」上遭川普當場質疑軍機擾台的風險降到最低，因此選擇停飛形成「談判籌碼」。

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​沈明室指出，共機恢復大舉出動則是綜合局勢變化的結果，隨著川習會宣布延期，中共對美談判籌碼的迫切性隨之暫緩，自然恢復對台的威懾與施壓一貫談判模式就是，製造僵局、展現強硬，再透過談判退讓以確保獲得一定利益，恢復對台軍事施壓對中共而言並沒有新增成本。

沈也認為，賴清德總統近日在智庫研討會的談話，雖未超越先前論述範疇，卻是中共借題發輝的機會，加上兩會結束後，習近平需要展示對軍隊與局勢的掌握，透過對外展現強硬，壓制內部可能的權力挑戰。

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