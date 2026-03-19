被離職原因惹議論 蕭旭岑：馬支持鄭 也支持我幫鄭中央

國民黨副主席蕭旭岑昨晚接受廣播節目訪問時表示，前總統馬英九很支持國民黨主席鄭麗文，馬英九也很支持他幫鄭麗文。（資料照）

馬英九基金會董事長、前總統馬英九日前聲明基金會前執行長蕭旭岑與「前員工」王光慈已經離職，未來蕭、王兩人言論及行為不能代表基金會與馬英九的立場，引發外界諸多揣測。現任國民黨副主席蕭旭岑昨晚接受廣播節目訪問時表示，遺憾媒體出現許多版本的故事，而且天馬行空，但他不會也不應回應，做為曾經的資深政治記者，他能理解媒體同業會有寫內幕的壓力，但有些故事過於誇大，希望媒體善盡查證之責，以免不相干的人無端捲入。

「尊重馬英九基金會的處理」

至於外界解讀馬英九此舉是在切割國民黨主席鄭麗文？蕭旭岑強調，這是不可能的事情，歷任國民黨主席都是依照國民黨黨綱、黨章規定，在「九二共識」、反對台獨的基礎上，從事兩岸交流工作，馬英九不可能會切割鄭麗文，且據他了解，馬英九很支持鄭麗文，馬英九也很支持他幫鄭麗文。

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蕭旭岑表示，傳聞的許多故事，有許多矛盾，對於任何版本，他都不會回應，也不應該回應。對於馬英九聲明中強調新任基金會執行長戴遐齡「人品端正、操守清廉」，引發諸多聯想，蕭特別澄清，其實這是馬英九的用人標準，也是自己過去能在馬英九身邊服務多年，所以他不會負面解讀。

他說，這件事情其實很單純，就是因為他離開基金會，馬認為他無需再協助基金會，對於基金會事情也就沒有權力過問，他接任國民黨副主席後，離開基金會是很自然的事，一切以基金會的對外說明為主，他也尊重基金會的處理。

蕭強調，馬英九對他恩重如山，自己會永遠感念並且支持馬，對於馬的理念及兩岸交流工作，他也都會繼續做。

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