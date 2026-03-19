立院下週審軍購 鄭麗文今明邀藍委餐敘

立法院外交及國防委員會將在廿三日排審朝野三版本軍購特別條例草案，國民黨主席鄭麗文今明兩天中午與國民黨立委餐敘，時機敏感引發議論。（記者羅沛德攝）

立法院外交及國防委員會將在廿三日排審朝野三版本軍購特別條例草案，國民黨主席鄭麗文今明兩天中午與國民黨立委餐敘，時機敏感引發議論。黨內立委不諱言，審查軍購確實敏感，不能排除黨中央有可能是想對黨團「盯哨」，也有可能是剛開議不久，主席要來「訓勉」大家，重申「鄭習會」大利多；也有立委直言，黨中央若不懂尊重黨團，大家只會想閃得更遠。

藍委諷：黨中央可能想對黨團「盯哨」

國民黨團今天安排外交及國防、財政、內政與經濟委員會與鄭麗文、副主席李乾龍餐敘，明天則安排司法及法治、衛生環境、教育與交通委員會。由於廿三日起外交國防與財政委員會聯席會將審查軍購特別條例草案，餐敘時機引發聯想，部分立委則是興趣缺缺，如當初提出八一〇〇億元軍購版本的國民黨立委徐巧芯，明天疑另有行程，不克出席。

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不少藍委表示，上週五黨團大會對前國民黨發言人蕭敬嚴在大罷免期間多次攻擊黨內同志，幾乎罵到炸鍋，都認為一定要讓蕭停權，但昨天中常會仍決定擱置，「黨中央有想過立委的感受嗎？不知道明天去吃這頓飯的用意是什麼？」

也有藍委嘲諷，鄭麗文昨天在中常會發表藍白共同政見，但鄭每天只想著「鄭習會」，如果最後國民黨與中共越走越近，影響到選票，民眾黨不一定買單。

沈伯洋籲藍委 嚴正拒絕鄭麗文要求

排審朝野軍購特別條例草案的民進黨籍召委陳冠廷呼籲國民黨中央，不應黨意凌駕在國防之上，應全力支持可行且對我國國防戰力好的條例，若有疑義也應回到預算審查時溝通。

民進黨立委沈伯洋也指出，具備國防專業知識的國民黨立委陳永康及曾參與機密會議的國民黨立委都會知道，軍購條例現在對國家有多重要，鄭麗文對於軍購的態度非常明顯，即使鄭麗文講什麼，國民黨立委也應嚴正拒絕其要求。

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