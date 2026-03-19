盧系立委黃健豪：盧秀燕路線 延續朱立倫「親美、友日、和陸」

正在訪美的台中市長盧秀燕十七日舉行記者會表示，美國是維持台海和平重要的戰略夥伴。（中央社）

台中市長盧秀燕正在美國訪問，被視為是盧秀燕子弟兵的國民黨立委黃健豪昨表示，盧此行不是一般城市交流，美方藉此進一步了解盧秀燕在兩岸、國防與台美關係立場，也讓外界關注相關動向是否延伸至未來政治布局。

國民黨：盧的說法 與黨中央完全一致

黃健豪昨受訪談及盧秀燕的國防與外交路線，表示盧應是延續前國民黨主席朱立倫所提「親美、友日、和陸」方向，並傾向支持立委徐巧芯所提出的八一〇〇億軍購案版本。

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媒體昨詢問國民黨文傳會主委尹乃菁，盧的說法是否與黨中央不同調？尹乃菁反嗆，「哪裡不同？完全一致！」她強調，盧秀燕的說法，就是國民黨的主張，盧秀燕稱不要忽視戰爭的可能性，國民黨也從未忽視戰爭，一向支持軍購，盧呼籲軍購要團結國內共識，才能做最好的軍事部署，「是誰不要團結台灣最大的民意？是民進黨政府！」到目前為止，民進黨政府還不願意編列藍白兩黨通過修法幫軍人加薪的預算。

黃健豪說，盧認為，我們絕對不會是美國的敵人，包含軍購與亞太地區安定與美國脫不了關係，過去從前總統馬英九時代跟大陸關係並沒有這麼緊張，對美關係也維繫得很好，「親美和陸」這個路線要延續下去。

黃健豪：盧提醒黨 和陸不代表要反美

黃健豪指出，盧秀燕此行透過與美方互動，說明在野黨立場，盼消除外界對國民黨「疑美、親中」的疑慮，並引用約八成民意支持強化台美關係與國防作為，作為對外溝通基礎。他分析，盧秀燕也在提醒黨中央要繼續維持這個路線，跟中共要維持和平，但不代表要反美，從宏觀角度要分進合擊，對國民黨、台灣和國人是最好的。

黃健豪表示，盧此行除讓美方理解國內不同的政治立場，也讓台灣方更清楚掌握美國政策思維；他認為，未來無論軍購審議或經貿談判，仍須在制度監督與國家安全之間取得平衡，並透過公開透明程序與對外溝通，建立穩定政策基礎。

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