中東戰火升高 美官員：對台交運武器不受影響

美國國務院政治軍事事務局資深官員布朗（Stanley L.Brown）17日出席聯邦眾議院外交委員會聽證會。（中央社）

議員關切魚叉飛彈交貨順序 戰爭部：台灣絕對享有優先權

美國和以色列對伊朗開戰引發龐大的彈藥需求壓力，但美國國務院和戰爭部官員十七日向國會表示，伊朗戰爭並未延遲對台灣的軍備交付，也未改變美國對台政策，將持續尋求各種方式加速交付，並明確承諾，若在提供「魚叉」飛彈給沙烏地阿拉伯或台灣之間存在競爭關係，台灣將絕對享有優先權。

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官員指「對台六保證」沒有改變

與此同時，美國總統川普上月曾表示，與中國國家主席習近平討論對台軍售，引發是否違反對台「六項保證」的討論。官員表示，並未注意到任何改變六項保證的舉措。

聯邦眾議院外交委員會十七日舉行「改革美國軍售」聽證會，包括國務院政治軍事事務局首席副助理國務卿布朗、戰爭部採購與維護次長杜飛，以及戰爭部轄下國防安全合作署（DSCA）署長米勒等重量級官員出席。多名議員針對美國對台軍售相關議題，提出強力質詢與高度關切。

共和黨議員塞爾福問到，在台灣當前可利用魚叉飛彈做為重要嚇阻力量之際，為何在美國交付魚叉飛彈的排隊順序上，沙烏地阿拉伯的順位卻被排在台灣之前？米勒回應，他早在二〇二三年便向所有負責軍售的執行機構，發出明確的內部指引，核心內容便是將台灣的需求優先順位，置於所有其他國家的需求之上。

台灣需求優先指引「依然有效」

米勒強調，這項確保台灣優先的指引目前「依然有效」。他還進一步表示，若在提供魚叉飛彈給沙國或台灣之間，存在產能或交付期程上的競爭關係，台灣將無庸置疑地享有優先權。

共和黨議員鮑加納問到，為使台灣能夠順利獲得所需的武器，藉以抵禦中共未來可能的入侵行動，美國將武器交付給台灣的優先性究竟有多高？米勒明確表示，向台灣提供安全合作及安全援助，「是我們的首要任務」。

眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉問到，國務院是否有任何更動六項保證有關對台軍售內容的舉措？布朗回應說，並未注意到任何改變六項保證的舉措，做為美中三公報及六項保證的一環，「我們已表明將提供台灣自我防衛所需的項目」。

25項對美軍購案進度

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