藍白共推選區 民調決定人選

國民黨與民眾黨昨確定兩黨合作協議，會後雙方各由國民黨文傳會副主委尹乃菁與立院黨團主任陳智菡與出面說明。（記者施曉光攝）

鄭麗文︰宜蘭縣、嘉義市、新北市 成立協商小組

民眾黨秘書長周榆修昨日率副秘書長謝泊泓、立法院黨團主任陳智菡前往國民黨中央黨部，與國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副祕書長兼組發會主委李哲華等人商定二〇二六聯合治理及地方選舉合作協議，確定未來兩黨共推選區將採民調方式決定人選，該協議昨日下午分送民眾黨中央委員會、國民黨中常會通過定案後對外公布。

請繼續往下閱讀...

有關縣市長提名合作機制的民調與整合方式，協議內容明定雙方同意共同委託具公信力的民調機構，民調題型將以與主要對手對比形式調查，並以民調結果作為兩黨參選人整合的主要依據；為了保持彈性，協議還規定具體民調執行細節，經雙方同意得另訂定作業辦法。

遵守現任者優先原則

該協議明定，雙方同意成立「兩黨協商工作小組」，作為兩黨中央溝通協調機制，並將成立「藍白聯合助選團」。有關鄉鎮市長、議員選舉，藍白兩黨同意依各自政黨機制於各縣市自行提名或徵召候選人。若個別選區有整合需求時，由「兩黨協商工作小組」邀集兩黨相關縣市黨部負責人協調。

根據協議，藍白雙方同意今年選舉共同推舉機制要遵守現任者優先原則；非連任或無現任者的縣市，若經協商決定進行合作，應由雙方共推單一候選人代表參選並共同支持。若藍白合作地方首長候選人當選時，要建立雙方合作的治理模式，並邀請雙方專業人才參與縣（市）政事務。

國民黨黨主席鄭麗文主持中常會指出，藍白合作的重中之重，就是兩黨都有提名的宜蘭縣、嘉義市與新北市，兩黨將成立協商工作小組，除了黨中央代表，也會邀請當地的候選人、候選人團隊以及現任議長、地方首長共同參與，凝聚最後的協調機制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法