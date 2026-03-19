國民黨台中姐弟之爭》蔣萬安挺江啟臣 楊瓊瓔︰爭取市民支持

江啟臣（左起）昨PO出影片，台北市長蔣萬安在片中表態台中市長選戰「推薦江啟臣」。（取自江啟臣臉書）

爭取國民黨提名參選台中市長的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔，「姐弟之爭」白熱化。江啟臣昨在臉書po出他參觀台北市政府願景館的影片，台北市長蔣萬安在影片中稱讚江「具有強大的溝通協調能力，而且有國際的宏觀視野，大台中未來長遠的發展，江絕對是最佳人選，公開推薦江啟臣！」

江︰與蔣談台中未來藍圖

楊瓊瓔對此表示，台中市是一個幸福的城市，真正的實力在於她這幾十年來，為鄉親、市民朋友所服務的一個累積，要支持誰，予以尊重，她還是會持續依照自己的步調，一步一腳印，爭取市民的支持、肯定。

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江啟臣表示，蔣萬安邀他去台北市政府願景館參觀，中午兩人透過便當午餐有了輕鬆的深度交流時光，從首都的治理經驗，談到大台中的未來藍圖；從科技導入市政的挑戰，聊到如何讓城市發展更有溫度。

江啟臣說，蔣萬安分享了台北在推動智慧城市上的突破，他也和蔣談了許多他對大台中未來的規劃，兩人都深信，一座偉大的城市，需要的不只是冰冷的科技，更是照顧每一位市民的溫暖與魄力。

蔣萬安在影片中表示，過去他和啟臣在立法院並肩作戰，培養絕佳默契，稱讚江啟臣具有強大的溝通協調能力，而且有國際的宏觀視野，大台中未來長遠的發展，江絕對是最佳人選，「我推薦江啟臣！」

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