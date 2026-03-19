翁曉玲沒收表決 稱參考綠委先例╱吳思瑤︰假訊息 翁上人變「翁小人」

國民黨立委翁曉玲（記者塗建榮攝）

立法院程序委員會週二因國民黨立委葛如鈞缺席造成藍委居少數，在民進黨立委表達異議時，會議主席翁曉玲未進行表決，直接裁示議程草案提報院會處理並宣布散會，引發批評。翁昨聲稱，她是參考民進黨立委過去的「先例」；民進黨立委吳思瑤反批，藍營表決怕輸就沒收表決，「翁上人真的成了翁小人」。

翁曉玲指出，從前民進黨立委陳其邁、吳秉叡、段宜康到沈發惠，都有這樣的處理方式，「所以我昨天的處理方式，並不是違反民主原則」，更何況這個議事議程草案之後還要再送到週五的院會表決，「民進黨想太多了」。

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吳思瑤澄清，過去民進黨在程序委會的主持上，如果朝野沒有共識，必然會詢問在場各黨立委要不要表決，絕對不會像翁曉玲一樣。她呼籲，翁曉玲不要再指鹿為馬，不要拿錯假訊息解救自己。

吳思瑤強調，翁曉玲主持議事不公不是新鮮事，翁除了是程序委員會召委，也身兼司法及法制委員會召委，曾前所未有地限制每一位委員對法條的發言只有三分鐘，翁更多次將她的發言消音。翁不僅閹割、噤聲少數黨意見，更聲稱「充分討論是惡習」、「我消你的音就是對你的尊重」，有這樣的召委，民主討論在哪裡？

吳思瑤痛批，國民黨在前天程序委員會發現人數少一票，就不敢表決、沒收表決，翁曉玲過去沒收討論、沒收發言，現在甚至沒收表決，這就是翁上人成了翁小人，怕輸的作為。民進黨過去是國會多數時，在程序委員會中從來不擋案，但是現在藍白多數的立法院，程序委員會一再擋案，如今還發生沒收表決的荒謬行徑。

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