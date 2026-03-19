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    首頁 > 政治

    太陽花要角 持續影響台灣政局

    2026/03/19 05:30 記者陳政宇／台北報導
    賴品妤（資料照）

    賴品妤（資料照）

    林飛帆 國安會副秘書長 林昶佐 我國駐芬蘭代表

    太陽花學運昨天屆滿十二週年，起因於反對「海峽兩岸服務貿易協議」黑箱作業，透過史無前例的佔領立法院議場、包圍行政院等非暴力抵抗與網路行動，阻擋台灣經濟全面傾向中國。當年的核心要角，在歷經長期政壇與社會洗禮後，現分布於國安體系、朝野政黨、地方議會，持續對台灣政經局勢產生影響。

    當年擔任學運總指揮的林飛帆，自英國倫敦政經學院取得碩士學位後，歷任民進黨副秘書長、台灣民主基金會董事與新境界文教基金會董事，二〇二四年出任國安會副秘書長。閃靈樂團主唱出身的林昶佐在擔任兩屆立委後，二〇二三年加入民進黨，二〇二五年接任我國駐芬蘭代表。

    黃國昌 先後擔任兩黨主席

    時任中研院法律研究所研究員的黃國昌，二〇一五年起擔任時代力量首任黨主席及立委，於二〇二三年加入台灣民眾黨，二〇二五年當選不分區立委，隔年接任民眾黨主席，今年因黨內兩年條款而請辭立委，宣布投入年底的新北市長選舉。

    吳沛憶 拚上民進黨立委 苗博雅 兩屆台北市議員

    多位「太陽花世代」紛紛投入選戰。包括學運媒體組組長吳沛憶，當選兩屆台北市議員後，於二〇二四年成功轉戰台北市萬華、中正區立委。苗博雅時任廢死聯盟法務主任，後續代表社民黨當選兩屆台北市議員，二〇二四年獲民進黨支持挑戰立委但未當選。

    賴品妤 前立委、赴英深造 吳崢 任民進黨新聞部主任

    賴品妤在二〇二〇年立委選舉首戰告捷，但二〇二四年競逐連任失利，目前正在英國倫敦大學亞非學院攻讀碩士。吳崢一度加入時代力量，在經歷多次議員及立委選舉磨練後，現任民進黨新聞輿情部主任兼發言人。

    陳為廷 獲美外交法律碩士

    部分要角選擇回歸學術或持續投身公民團體。陳為廷二〇一四年退出苗栗山線立委補選後，赴美完成塔夫茲大學外交法律碩士學位。

    賴中強 掌舵經民連抗中 魏揚 民團關注環境議題

    義務律師賴中強持續以「經濟民主連合」召集人身分，推動民主防衛與抵抗中國政商勢力理念。魏揚在取得英國牛津大學碩士後，於台灣大學社會學研究所攻讀博士，並擔任綠色公民行動聯盟與台灣氣候行動網絡研究員，專注環境與氣候議題。

    林昶佐（資料照）

    林昶佐（資料照）

    吳沛憶（資料照）

    吳沛憶（資料照）

    苗博雅（資料照）

    苗博雅（資料照）

    林飛帆（資料照）

    林飛帆（資料照）

    陳為廷（資料照）

    陳為廷（資料照）

    賴中強（資料照）

    賴中強（資料照）

    黃國昌（資料照）

    黃國昌（資料照）

    魏揚（資料照）

    魏揚（資料照）

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