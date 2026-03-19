太陽花12週年》拒依賴中國 賴︰台灣不走回頭路

林飛帆（右起）、陳為廷、黃國昌、賴中強等太陽花運動核心人物，如今持續影響台灣政局。（資料照）

林飛帆︰感謝當年站出來的人 讓台灣成為「世界的台灣」

適逢三一八太陽花學運十二週年，兼任民進黨主席的總統賴清德昨指出，國民黨執政把台灣經貿緊緊與中國綁定在一起，使經濟發展嚴重停滯，該運動審慎檢視過度依賴中國的風險問題；事實證明，台灣應該要走向全世界、不走回頭路，才能在全球經濟變局展現更強的韌性與競爭力。

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賴清德昨在民進黨中常會表示，在三一八運動之前，國民黨執政把台灣經貿緊緊與中國綁定在一起，使得台灣的經濟發展嚴重停滯不前。十二年前的太陽花運動，學生和公民社會挺身而出，阻止服貿協議倉促通過，也讓台灣社會重新思考經貿未來發展方向。

賴清德說，民進黨執政十年來，推動企業「立足台灣、布局全球、投資世界」，讓台灣逐步走出過度依賴單一市場的發展模式，積極走向全世界，整體發展變得更加多元、也更具韌性，經濟實力更為繁榮興盛。三一八運動所喚起的公民意識，讓台灣人民審慎檢視過度依賴中國的風險問題，選擇積極參與國際經貿體系，才成就現在台灣經濟發展與社會穩定的成果。

據此，賴清德說明，去年台灣經濟成長率達到八．六八％，今年經濟成長率預估將達到七．七一％；事實證明，台灣的發展應該要走向全世界，不走回頭路，才能在全球經濟變局中，展現更強的韌性與競爭力。

當年學運領袖、現任國安會副秘書長林飛帆在臉書發文說，謝謝當年站出來的台灣人，讓今天的台灣得以成為「世界的台灣」。他也提醒，國內部分政黨仍幻想「中國才是唯一解方」、或是台灣不應在民主友盟和威權侵略者之間選邊站。

黑島青成員發表小說 模擬服貿通過慘況

「黑色島國青年陣線」成員陳廷豪近日也推出連載小說《沒有花開的春天》，虛構一個服貿過關、中國紫光集團成功併吞台灣半導體的平行時空，並觸及面臨美中貿易戰的夾擊、COVID-19疫情下的人命代價，以及經濟崩潰的社會慘況，讓大家明白當年做對了選擇，進而更加珍惜現在的台灣。

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