民進黨桃園、龍潭區議員初選 現任全過關

桃園區現任民進黨議員黃瓊慧（左三）、黃家齊（右四）、李光達（右三）、余信憲（左四）全數通過初選。（民進黨團提供）

下屆桃園市議員選舉，民進黨辦理桃園區、龍潭區初選民調昨天上午公布結果，桃園區提名五席，現任黃瓊慧、黃家齊、李光達、余信憲全數過關，曾兩度參選的「桃園媽媽」李柏瑟搶下最後一張門票，前時代力量議員簡智翔轉投民進黨，捲土重來落敗，龍潭區提名一席則由四屆議員張肇良出線。

桃園區提5席 4現任＋李柏瑟

民進黨初選民調，黃瓊慧以〇．二八二七搶下第一，接著是黃家齊〇．二三〇一、李光達〇．一七六七、余信憲〇．一三二六，李柏瑟則以〇．〇九六〇擠下簡智翔的〇．〇八一九。

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黃瓊慧表示，初選後回歸市政監督工作，民進黨桃園市長人選也大致底定，桃園隊逐漸整合，力拚年底勝選；黃家齊說，將更加努力爭取選民認同，針對市民最關心的交通、中路車站等重大議題，持續監督進度及規劃。

李光達強調，持續努力拚大選勝選，堅守初心當一位有格局、有內涵、有前瞻的代議士；余信憲說，桃園市民進黨會團結在一起，彼此相挺、一起打拚，拚出最好的成績；李柏瑟表示，過去兩次選舉都以些微差距落選，年底大選要比其他人加倍努力爭取選民支持當選。

龍潭區提1席 張肇良拚連任

至於龍潭區，張肇良以〇．三七〇五勝出，高於新人張贊聞的〇．二七七四，張表示，會在既有基礎上加倍努力，把鄉親的託付化為具體行動，持續推動各項建設、提升整體生活品質，讓龍潭穩健發展及進步。

民進黨初選選區還有蘆竹區、楊梅區，昨晚進行民調，預計今天公布結果。

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