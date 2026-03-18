說明人事異動 馬英九基金會：為強化內部紀律

前總統馬英九前天聲明馬英九基金會前執行長蕭旭岑（右）與「前員工」王光慈在二月底完成離職，未來蕭、王兩人言論及行為不能代表基金會與馬英九的立場，引發議論。（資料照）

前總統馬英九前天聲明馬英九基金會前執行長蕭旭岑與「前員工」王光慈在二月底完成離職，未來蕭、王兩人言論及行為不能代表基金會與馬英九的立場，引發議論。馬英九基金會昨晚發出澄清啟事，強調近日網路及新聞媒體中出現不實評論，外傳此人事異動可能與特定國家、馬英九家族或與是家人國籍護照問題有關等說法，完全是毫無根據的憑空臆測。

駁斷尾求生等評論 「憑空臆測」

馬英九基金會強調，這次人事異動係為強化內部紀律並完善組織架構，相關網路及新聞媒體所描述的內容，純屬子虛烏有，懇請社會大眾及新聞媒體切勿再捕風捉影，以訛傳訛，若再有傳述有損基金會或馬英九名譽的不實事項，將依法究辦。

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基金會指出，該基金會十六日發布新聞稿說明有關蕭、王兩人離職情形後，即有民眾於臉書等社群網站發表評論，後續引發新聞媒體轉載，進而刊登標題包含「斷尾求生」、「交投名狀」、「在美馬家人麻煩」等新聞文章，但事實上完全是毫無根據的憑空臆測，相關新聞內容更是天馬行空、與事實不符。

外界解讀馬英九與擔任國民黨副主席的蕭旭岑劃清界線，就是與國民黨主席鄭麗文切割，黨內人士昨指出，馬英九聲明其實無涉鄭中央，背後原因是蕭旭岑去年十一月一日接任國民黨副主席，請辭基金會執行長，並改由王光慈接任後，王以基金會執行長的頭銜在對岸走動，某位近馬人士建議不能讓個別人士成為馬在對岸的代言人，力主切割，馬才發此聲明。

該人士還透露，一位原本與馬英九漸行漸遠，在馬執政時期的政府高層人士，最近恢復與馬往來，並與近馬人士一起力勸切割，馬前天宣布接任基金會執行長的台北市立大學教授戴遐齡，正是這位前政府高層的推薦。

國民黨：馬、鄭兩岸政策沒分歧

對於馬切割鄭的傳聞，國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏昨指出，熟悉馬英九路線的人都知道，馬英九與鄭麗文在兩岸政策上，從來沒有根本分歧。

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