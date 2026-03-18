放行新興計畫預算？ 卓：不宜開此例

行政院長卓榮泰昨在立院受訪時說，沒有經過三讀的預算，合法性備受質疑，未來這718億如果用過了，難道都不會再經過變動嗎？從無此例，也不宜開此例。（記者劉信德攝）

藍白持續封殺今年度中央政府總預算案，六日卻又在立法院通過七一八億元新興計畫預算。行政院長卓榮泰昨在立法院受訪表示，沒有經過三讀的預算，合法性備受質疑，未來這七一八億元如果用過了，難道都不會再經過變動嗎？從無此例，也不宜開此例。

總預算是一整套的計畫

卓榮泰指出，行政院所提出的國家政府總預算是一整套的計畫，涵蓋各部會一整年施政計畫的執行，如此的割裂，只通過了七一八億元，只佔其中的二％，其他的九十八％怎麼辦？整個國家一年只能執行二％的計畫嗎？希望立法院能夠儘速的、完整的、合法的按照程序，通過整部三兆三五〇億元的國家中央政府總預算，才是正辦。

請繼續往下閱讀...

另外，卓榮泰對於七日包機赴日看棒球，遭在野黨指控貪瀆一事，他表示，國民黨只是要逼他說出這是公務行程，居心何在？本次赴日行程所有都是他自費，每張單據都沒有跟行政院報請任何一塊錢，一再查單據內容只是在做文章、挑毛病、擴大事端，請在野黨委員適可而止，國家不能這樣子被他們玩弄在手上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法